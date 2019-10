Die SPÖ hatte sich im Vorfeld der Wahl in der Demontage des Abgeordneten Konrad Antoni vom Thron im Waldviertel aufgerieben und den Gföhler Günter Steindl als neuen Spitzenkandidaten ins Rennen geschickt. Letztlich war es ein Streit um des Kaisers Bart – das 2017 nur um etwa 1.600 Stimmen gehaltene Grundmandat im Waldviertel war diesmal unrettbar, die Waldviertler SPÖ wird im nächsten Nationalrat weder durch Antoni, noch durch Steindl vertreten sein. Auch Alt-Landesrat Maurice Androsch (Bezirk Waidhofen) verlässt das Parlament.

Markus Lohninger VP derzeit allein auf weiter Flur

„Persönlich bin ich natürlich schwerst enttäuscht über die Vorgänge im Vorfeld“, sagt Antoni nun. Aus einigen Gemeinden habe er gehört, dass Vorzugsstimmen auf seinen Namen abgegeben wurden – obwohl er gar nicht auf der Liste stand.

Er habe aber, so Antoni, in kurzer Zeit um Angelika Preissl ein starkes Team für den Bezirk aufgestellt, dieses auch massiv unterstützt („die Partei sollte nicht büßen“), danke allen Funktionären, weil sie dennoch „den Kopf nicht hängen ließen“. Die Verluste hielten sich in Gmünd auch im überregionalen Vergleich in Grenzen. Steindl bestätigt, sich im Bezirk Gmünd „willkommen gefühlt“ zu haben: „Ich wurde hier gut unterstützt. Daran lag es nicht.“

Bezirkspartei-Geschäftsführer Thomas Miksch attestiert Günter Steindl indes einen intensiven und sehr guten Wahlkampf auch im Gmünder Bezirk, „er hat auch gutes Feedback erhalten. Es war wirklich mit einem besseren Ergebnis zu rechnen.“