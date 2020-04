Mit rotem und schwarzem Farbspray beschädigten sie die Ortstafel „Dietmanns“ in der Eichberger Straße sowie die Fassade des Gerätehauses beim Kindergarten in Dietmanns, in dem sie diese unter anderem mit auffälligen Dreiecken mit innen liegender Welle „verzierten“.

Zweckdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Gmünd unter Tel. 059133/3400 erbeten.