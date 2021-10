Drei Verletzte bei Großeinsatz: Scheune hinter Wohnhaus in Vollbrand

Die Ursache des Scheunenbrandes, der am 28. Oktober gegen 17.30 Uhr in Albrechts großen Sachschaden angerichtet und für drei Verletzte geführt hat, ist geklärt: Laut den Bezirksbrandermittlern der Polizei konnte ein technischer Defekt am Traktor, der in der Scheune abgestellt und in Flammen aufgegangen ist, ermittelt werden.