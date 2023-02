Druck in der SPÖ: Michael Bierbach vor Einzug in den Landtag?

Beim „Talk in Red“ in Bad Großpertholz war kurz vor der Wahl etlichen Genossen schwarz vor Augen geworden, als SPÖ-Landesparteichef Franz Schnabl Einblick in seine Gedanken hinsichtlich der Vertretung von Kleinbezirken im Land kundtat. Mehr hatte es nach der schallenden Ohrfeige bei der Listenerstellung – Michael Bierbach war als bestgereihter Waldviertler auf den chancenlosen 21. Platz gesetzt worden – für kollektiven Frust nicht gebraucht. Jetzt geht Schnabl nach der Wahlpleite, der Nachfolger spürt kräftigen Druck aus dem Bezirk Gmünd.

Aus elf über die Landesliste zu vergebenden Mandaten müsse einfach auch eines für das Waldviertel dabei sein, sagt Klubchef Michael Preissl aus Schrems, der größten Gemeinde im Bezirk, in Richtung Sven Hergovich. Und: Gmünd ist die klare Nummer eins, Bierbach der eindeutige Vorzugsstimmenkaiser der SPÖ im Viertel.

Preissl steht nicht alleine da. Von etlichen Seiten sollen aus dem Bezirk Forderungen in Richtung des designierten Landesparteichefs gekommen sein, GVV-Bezirksvorsitzender Peter Müller bestätigt auf NÖN-Nachfrage ein schriftliches Ansuchen aller sechs „roten“ Bürgermeister im Gmünder Bezirk. „Uns geht es darum, aufzuzeigen, wie wichtig ein Mandat für einen Waldviertler als Vertreter vor Ort wäre“, sagt Müller.

Krems als rote Nummer eins im Viertel überholt

Und Michael Bierbach selbst? Der sagt, er fühle sich bereit für die Verantwortung, „ich würde ein Mandat als eine Aufgabe für das ganze Waldviertel sehen“. Er sehe für sich eine Chance, wolle der Entscheidungsfindung aber nicht vorgreifen. Hergovich kündigte die Präsentation der Mandatare für den Valentinstag an, davor sollen Gespräche mit Vertretern aller NÖ Bezirke stattfinden.

Bierbach, Eisenbahner aus der Gmünder Katastralgemeinde Eibenstein und seit 35 Jahren SPÖ-Mitglied, ist seit 2005 im Gmünder Gemeinderat. 2009 übernahm er 39-jährig die Führung der Stadtpartei, 2010 rückte er in den Stadtrat auf, 2022 beerbte er den infolge des Wirbels um die Liste zur Nationalratswahl 2019 zurückgetretenen Konrad Antoni als Vorsitzenden der Bezirkspartei.

Bei der Landtagswahl vereinte er nun im Wahlkreis 1.159 und über die Landesliste immerhin 641 Vorzugsstimmen auf sich, war damit eindeutige Nummer eins im Waldviertel. Im Gmünder Bezirk gab es zudem insgesamt das beste Ergebnis für die SPÖ im Viertel – mit 23,3 Prozent der gültigen Stimmen (-2,7) wurde hier besser abgeschnitten als im Wahlkreis Krems-Stadt, wo die Sozialdemokraten am 29. Jänner von 26,5 auf 20,9 Prozent abgestürzt waren.

