E-Autos: Nachfrage ist da, ein Mangel auch…

Ein sinnvoller Beitrag zur Klimaneutralität oder „Greenwashing“? Elektroautos sind oft ein heiß diskutiertes Thema. Auf dem Vormarsch sind sie allemal, begünstigt durch die fortschreitende Technik und Umweltförderungen im privaten und unternehmerischen Bereich. Die NÖN hörte sich in den Autohäusern des Bezirkes um.

Bei Harald Eder vom Autohaus Eder in Gmünd zeichnet sich die Entwicklung deutlich ab: „Wir haben bei den verkauften Autos einen Anteil von acht Prozent mit Elektroantrieb, wobei Firmenkunden diese häufiger kaufen als Private.“

Adventmarkt Anzeige Weihnachten auf Schloss Hof

Auch bei Hybridfahrzeugen zeigt sich eine steigende Tendenz: „Toyota bietet noch keine reinen E-Autos an, allerdings sind bei uns bereits 80 Prozent aller Autos Hybridfahrzeuge, die sich gut verkaufen“, erklärt Geschäftsführer Roland Prinz vom Autohaus Nordwald. Ähnlich sieht die Situation bei Ford Weiss in Schrems aus: „Es gibt bei uns noch keine reinen Elektroautos am Markt, aber die Nachfrage nach unseren Hybridfahrzeugen steigt“, erklärt Andreas Schimek.

Ein zunehmendes Problem spürt man aber auch im Bezirk Gmünd: „Die Nachfrage ist größer, als die Liefermöglichkeiten“, spricht Andreas Stiedl vom Autohaus Gmünd den Rohstoffmangel für die Chipherstellung und damit einhergehende Lieferverzögerungen an. Die Nachfrage nach Pkw sei insgesamt recht hoch – auch, weil beispielsweise durch Hagel viele Autos beschädigt wurden. Der Mangel an Neuwagen bedingt auch einen Mangel an Gebrauchtwagen, erklärt er: „Momentan bekommt man so gut wie kein Auto.“

Förderungen helfen breiter Käuferschicht

Gerüstet für alle Neuerungen am Fahrzeugsektor ist Martin Hörmann, Geschäftsführer des gleichnamigen Autohauses in Heidenreichstein: „Renault war in der E-Mobilität richtungsweisend. Durch Förderungen und gestiegene Reichweiten wurden die Modelle im Laufe der Zeit einer größeren Käuferschicht zugänglich gemacht.“ Waren es am Anfang hauptsächlich Firmen, die auf E-Autos setzten, so ziehen laut Hörmann jetzt die Privatkunden nach. Lieferverzögerungen merkt auch er. Aber: „Wir haben Vorsorge getroffen und doch einige Neuwagen an Ort und Stelle zum Verkauf lagernd.“ Einen kleinen Einbruch stellt auch er beim Gebrauchtwagenverkauf fest: „Durch diverse Internetplattformen floriert der Gebrauchtwagenhandel, hier kommen aber oft die Fachberatungen samt Garantieleistungen zu kurz. Wir können auch hier unseren Kunden ein fundiertes Angebot bieten.“

Und was sagen die Zahlen?

Von 55 Pkw-Neuzulassungen im Bezirk Gmünd im September waren laut Statistik Austria elf mit Elektroantrieb, zwölf mit Diesel- und 19 mit Benzinmotoren. Die Hybridvariante Benzin/Elektro war mit zwölf Fahrzeugen deutlich beliebter als die Kombination Diesel/Elektro (eine Zulassung).

Bleibt noch die Frage, ob der Umstieg auf E-Autos einen positiven Beitrag zur Klimaneutralität leisten kann. „Vom Klima- und Energiefonds gibt es einen Faktencheck, der klar macht, dass Elektroautos umweltfreundlicher als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sind“, erklärt der Großschönauer Bürgermeister Martin Bruckner und Ansprechpartner der Klima- und Energiemodellregion Lainsitztal: „Allerdings heißt das nicht, dass E-Autos keinen indirekten CO₂-Ausstoß verursachen.“