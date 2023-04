Ein Abend für die Wehren: Das war der Bezirksfeuerwehrtag in Harbach

„Jeder neunte Einwohner des Bezirkes Gmünd ist ein Feuerwehrmitlied“ – mit dieser Aussage startete Bezirksfeuerwehrkommandant Erich Dangl den Bezirksfeuerwehrtag im Franz Himmer Kongress- und Veranstaltungszentrum in Moorbad Harbach. Zahlreiche Floriani und Ehrengäste nahmen daran teil.

Aktuell gibt es im Bezirk 4.153 Feuerwehrmitglieder, die im Vorjahr durchschnittlich 35 Tätigkeiten pro Tag abgearbeitet haben. „2022 war wieder einsatzstark“, sagte Dangl und das wurde mit eindrucksvollen Bildern von Bränden, Unfällen, Unwettereinsätzen sowie vom Auslandseinsatz im August in Frankreich, an dem neun Floriani aus dem Bezirk teilgenommen haben, unterstrichen.

Beim „Runden Tisch“ stellte Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Harald Hofbauer vier Floriani vor, die neue Funktionen übernommen haben. Der Kommandant der Feuerwehr Wultschau, Johannes Müllner, informierte über die Ausbildung in den Wehren. Auch das E-Learning sei in der Feuerwehr angekommen. „Ich habe schon vor 20 Jahren den Führerschein am PC gemacht, wir sind also nicht die Ersten, die das anbieten“, sagte Müllner.

Der neue Sachbearbeiter Feuerwehrgeschichte, Kommandant Manfred Böck aus Hirschbach, bat um mehr Interesse an der Geschichte der Wehren. „Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen, das ist meine Devise. Deshalb bitte nicht alles in den Müll werfen, alte Berichte zum Beispiel.“ Klaus Stebal von der Feuerwehr Friedreichs ist der neue Pressesprecher des Landesfeuerwehrverbandes (die NÖN berichtete). Er stand Hofbauer ebenfalls Rede und Antwort: „Die Feuerwehren gehen jederzeit in Einsatz und das will ich der Bevölkerung näherbringen.“

Neuer Bezirkshauptmann ist selbst Feuerwehrmitglied

Für Bezirkshauptmann Christian Pehofer, der mit März dieses Amt in Gmünd übernommen hat, war es sein erster Bezirksfeuerwehrtag. Er ist selbst Mitglied der Feuerwehr Rohrendorf und durchleuchtete in seiner Rede, was die Faszination Feuerwehr ausmache: „Tagein, tagaus Leben retten, bergen und bereit sein für einen Einsatz“. Dafür dankte er den Floriani, aber auch deren Familien, die dieses Engagement überhaupt ermöglichen: „Bitte tragen Sie das an die Jugend weiter, denn diese macht es aus, dass das Feuerwehrwesen erhalten bleibt.“

Die beiden Abgeordneten Margit Göll (Bundesrat) und Martina Diesner-Wais (Nationalrat) dankten den Feuerwehrmitgliedern ebenfalls für ihren Einsatz. „Es braucht aber auch Feste und Bewerbe und auf die freue ich mich schon“, sagte Diesner-Wais. Margit Göll, die als Bürgermeisterin von Moorbad Harbach die erste Getränkerunde übernahm, dankte unter anderem auch den Jugendleitern. „Ihr seid Vorbilder und ihr könnt die Jugend begeistern. Wir alle werden älter, daher muss man sich rechtzeitig um den Nachwuchs kümmern.“

Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Boyer hatte einige Informationen im Gepäck. „Wir sind mitten im Klimawandel. Wir sind aber gut für Hagel, Sturm usw., aber auch für ein mögliches Blackout vorbereitet und bieten auch Aktionen für Stromerzeuger an.“ In Niederösterreich gebe es 5.000 Katastrophen-Hilfsdienst- Mitglieder. Für die hier tätigen Führungskräfte wird eine neue Ausbildung angeboten.

Wenn das neue Einsatzfahrzeug plötzlich teurer ist

Die Teuerungen hätten auch den Feuerwehr sehr weh getan. „Da läuft eine Wehr über Jahre für ein neues Einsatzfahrzeug und dann ist dieses plötzlich um 200.000 Euro teurer. Das bleibt dann an der Feuerwehr und der Gemeinde hängen.“ Boyer dankte den Floriani aus dem Bezirk Gmünd auch für das „soziale Herz“, das sie zu Weihnachten mit der Spende über 10.000 Euro für das Kinderdorf Hinterbrühl gezeigt hätten.

Für Bezirksfeuerwehrkommandant Erich Dangl und seinen Zwettler Kollegen Ewald Edelmaier gab es eine besondere Auszeichnung. Der Bezirksfeuerwehrkommandant von Freistadt, Thomas Wurmtödter, und sein Stellvertreter Harald Dobusch überreichten die Verdienstmedaille des Bezirkes Freistadt in Bronze. „Damit wollen wir für die hervorragende Nachbarschaftsarbeit danken. Einsätze enden ja nicht an der Landesgrenze“, meinte Wurmtödter, der „seinen“ Bezirk mit 27 Gemeinden und 10.000 Feuerwehrmitgliedern kurz vorstellte.

Mit Ehrungen, Ernennungen und dem Bericht über die finanzielle Lage des Bezirksfeuerwehrkommandos – der Voranschlag 2023 sieht Einnahmen über 86.000 Euro und Ausgaben über 72.000 Euro vor – sowie einem großen Danke an die Teilnehmer und an die anwesenden Vertreter der Gemeinden sowie der Blaulichtorganisatonen für die gute Zusammenarbeit ging dieser Bezirksfeuerwehrtag zu Ende.

