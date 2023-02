Einbrecher stahl Goldmünzen und 2.500 Euro - und hinterließ Spuren

Ereignet hat sich der Vorfall laut Polizei am Nachmittag des 10. Februar. Zwischen 14.30 und 17.20 Uhr habe sich ein noch unbekannter Täter über eine Seiteneingangstür Zugang zu dem Vierkanthof verschafft, danach den Wohnraum durchsucht. In der Küchenvitrine sei er fündig geworden: Aus mehreren Kuverts wurde demnach Bargeld in der Höhe von etwa 2.500 Euro gestohlen, aus dem Schlafzimmer ließen der oder die Täter zwei Holzkästchen mit mehreren Goldmünzen mitgehen. Der Wert des Inhalts ist laut Polizei unbekannt.

Wie es gegenüber der NÖN heißt, konnten vor Ort Spuren sichergestellt werden. Die Ermittlungen laufen, nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft Krems erstattet.

