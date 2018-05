Michael Schwab

In Heidenreichstein hatten es die Unbekannten auf das Blumengeschäft "Floranella" am Stadtplatz abgesehen. Die Geschäftsinhaberin und Meisterfloristin Eveline Hahnl bemerkte dies in der Früh bei Betreten des Ladens sofort und verständigte die Polizei, die nun erste Ermittlungen durchführt.

In Gmünd wollten die Unbekannten die Eingangstür zum Blumencenter Roland in der Conrathstraße aufbrechen. Auch hier fielen die verdächtigen Beschädigungen an der Tür und rund um das Schloss gleich in der Früh auf. In weiterer Folge wurde die Exekutive verständigt. Gestohlen wurde in beiden Fällen nichts.