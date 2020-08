Einbrüche in Firmenfahrzeuge: Zusammenhang möglich .

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von 31. Juli bis 10. August in einen in Brand abgestellten Lkw einer Baufirma aus Schrems ein – und hatten es offenbar auf Werkzeug abgesehen: aus dem Kastenwagen wurden insgesamt 33 Werkzeuge, zwei Motorsägen und diverses Zubehör im Gesamtwert von rund 11.000 Euro gestohlen.