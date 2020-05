Mit den lediglich 14 bisher Infizierten und - hochgerechnet - 38 Positiven je 100.000 Einwohnern bleiben die Gmünder unter den bundesweiten Musterschülern und die eindeutige Nummer eins in Niederösterreich. Vor allem hat es im Bezirk laut Bezirkshauptmann Grusch bisher in keinem einzigen Fall einen dramatischen bzw. lebensbedrohlichen Krankheitsverlauf gegeben.

Zweiter Mediziner als Epidemiearzt abgestellt

In der Behörde setzte der Bezirkshauptmann mittlerweile neben dem Gmünder Praktiker Georg Vitovec auch den Bezirksärztesprecher Christoph Preißl aus Kirchberg/Walde als Epidemiearzt - zusätzlich zum Amtsarzt - ein. Das sei eine sehr gute Lösung, so Grusch: Täglich, auch an Wochenenden und Feiertagen, verrichte einer der Mediziner in der Bezirkshauptmannschaft seinen Dienst, stehe für Fragen zur Verfügung, stehe in Kontakt mit Infizierten bzw. mit Personen mit Symptomen bzw. gehe im Fall positiver Tests im Sinne des "Contact Tracing" der Frage nach vorhergegangenen Kontakten von Infizierten nach.

Umgeben von Bezirken mit hoher Infektionsrate

Wenige Infizierte im Bezirk bedeuten dabei nicht automatisch auch wenig Arbeit für die Epidemieärzte. "In der Praxis kann das also so aussehen, dass in einem Nachbarbezirk ein positiver Fall aufpoppt und drei enge Mitarbeiter im Gmünder Bezirk wohnen. Dann müssen auch diese kontaktiert, betreut, informiert und abgesondert werden", spricht der Bezirkshauptmann einen realen Fall aus der letzten Aprilwoche an. Gmünd ist in Österreich umgeben von Bezirken mit hoher Infektionsrate - Waidhofen, Zwettl und Freistadt bringen es derzeit auf immerhin 260 positiv Getestete.

Bisher etwa hundert Personen in Quarantäne

Bezirkshauptmann Grusch beziffert die Zahl der bisher über die Behörde vorgenommenen Tests im Gmünder Bezirk auf etwa 250 (private Testungen sind freilich genauso möglich), in immerhin etwa hundert Fällen seien "Absonderungs-Bescheide" ausgestellt worden. Dazu kommen allfällige "Screening-Tests" größerer, auch symptomloser Gruppen wie zuletzt Spitals-Belegschaften. Diese laufen nicht über die Bezirkshauptmannschaft und erfassen meist "Mischproben" mehrerer Menschen zugleich - ist das Testergebnis einer Mischung negativ, dann wird von keiner Infektion in der Gruppe ausgegangen, im anderen Fall kommt es zu einzelnen Tests aller.

Parteienverkehr ab 15. Mai

Zwei Wochen ist die Bezirkshauptmannschaft Gmünd noch für den persönlichen Parteienverkehr geschlossen, mit 15. Mai soll der Betrieb auch hier wieder "hochgefahren" werden. Längerfristiges Ziel ist es laut Bezirkshauptmann, hier zwecks Kontaktreduzierung ähnlich wie beim Frisör oder Arzt vorab einen fixen Termin zu vereinbaren, das soll auch unkompliziert via Internet möglich werden. "Es wird etwas dauern, bis sich das einlebt. Anfangs wird man daher auch noch ohne Termin ins Bürgerbüro kommen", streicht Stefan Grusch hervor.