Die Situation von Frauen am Arbeitsmarkt hat sich im zu Ende gegangenen Jahr angesichts der Coronavirus-Pandemie nicht nur durch eine vielfach schwerer gewordene Vereinbarkeit von Beruf und Familie verschärft: Zu gestiegener Bedrohung durch Arbeitslosigkeit kamen gerade für Beschäftigte in traditionellen Frauenberufen besonders oft reale Einkommens-Verluste, glaubt der Gmünder AK-Chef Michael Preissl. „Sie wurden unheimlich schwer durch Kurzarbeit getroffen, haben oft über sechs, sieben Monate hinweg 15 Prozent ihres Einkommens verloren.“

Entwicklung war für Frauen schon 2019 nicht mehr gut

Bestätigtes statistisches Material für das Jahr 2020 liegt in dieser Sicht noch nicht vor, das im Dezember veröffentlichte Material der Arbeiterkammer NÖ weist Frauen aus dem Gmünder Bezirk aber schon für die Monate vor Covid-19 auch im überregionalen Vergleich Nachteile aus. Gmünd blieb 2019 nämlich nur aus einem Grund der Bezirk mit dem klar höchsten Einkommensniveau nördlich der Donau: weil das mittlere monatliche Salär von unselbstständig beschäftigten Männern im Bezirk (+86) noch deutlicher als im Land NÖ (+69) stieg. Männliche Angestellte streiften im Gmünder Bezirk sogar in der Medianwert-Berechnung (siehe Infobox) um 94 Euro brutto mehr ein als im Jahr davor.

AK-Bezirkschef Michael Preissl. Quelle: AK NÖ; Illustration: JANGKUNG STUDIO/Shutterstock.com; Grafik: Gastegger

Frauen aus dem Bezirk verloren hingegen nicht nur im Vergleich mit Männern im Bezirk an Boden – sondern auch gegenüber Frauen im Rest des Landes. Angestellte kamen bei uns auf ein Plus von brutto 53 (NÖ: +65), Arbeiterinnen auf ein Plus von gar nur 27 Euro (NÖ: +43). „Die Situation wurde für Frauen im Bezirk offenbar nach einer größeren Steigerung schon vor Corona wieder prekärer“, sagt AK-Bezirksstellenleiter Preissl: „Zugleich vergrößerte sich die Einkommensschere zu Männern, die Kluft ist nur noch in einem anderen Bezirk noch größer als in Gmünd.“

Insgesamt stieg laut AK das Median-Monatseinkommen im Bezirk um 72 auf 2.350 Euro (NÖ: +64 auf 2.235), wobei nach Abzug von Inflation, Sozialversicherung und Lohnsteuer ein reales Nettoeinkommens-Plus von 1,64 Prozent blieb (NÖ: +1,40).

Schwierige Prognosen nach dem ersten Coronajahr

Was wirtschaftlich und somit auch einkommenstechnisch noch auf uns zukommt, das wagt sich Michael Preissl angesichts der vielen Fragen zur Coronavirus-Pandemie – von Fragen zu Sinn & Zweck der Impfung über allfällige Mutationen bis zu möglichen Änderungen der Virusbelastung – noch nicht einzuschätzen. Aus der Metallwirtschaft und Bauindustrie vernehme er für 2021 an sich noch sehr positive Signale, „vor allem Dienstleistungs-Bereiche leiden hingegen“.

Preissl fordert „Option der sanften Rückkehr.“

Nach Jahren des Höhenfluges am Arbeitsmarkt im Bezirk mit sinkenden Arbeitslosenzahlen und nur wenigen Insolvenzen drohe spätestens im zweiten Halbjahr die erste Pleite-Welle, warnt er. „Chancen sehe ich am ehesten dann, wenn Stundungen etwa für Steuern oder Kreditraten weiter hinausgeschoben werden können“, so Preissl: „Es braucht für Betriebe die Option, sanft und abhängig von ihrer wirtschaftlichen Entwicklung in einen Modus von Rückzahlungen gelangen zu können. Im anderen Fall könnte sich der aktuelle Lockdown als der endgültige Todesstoß für viele Betriebe erweisen.“