Einkommen im Bezirk: Top-Platzierung mit Schönheitsfehlern

Beschäftigte im Bezirk Gmünd bleiben auch nach Umstellung der Berechnungsmethode für die Einkommensstatistik der Arbeiterkammer NÖ im Schnitt die absoluten Top-Verdiener nördlich der Donau. 2.462 Euro brutto trugen Durchschnitts-Verdienende demnach im Vorjahr pro Monat heim. Im Detail gibt es gravierende Unterschiede, vor allem zwischen den Geschlechtern.

Die durchschnittliche weibliche Arbeitskraft verdient laut AKNÖ-Analyse um 39,8 Prozent weniger als der Mann, nur in einem Bezirk sei diese Kluft noch größer. Die Ursache dafür liegt einerseits im Umstand, dass Frauen im Bezirk im Schnitt um 11,2 Prozent weniger kriegen als im NÖ-Vergleich. Dazu kommt, dass im stark industriell geprägten Bezirk männliche Angestellte etwas und männliche Arbeiter gleich um 10,2 % mehr verdienen als im Landesvergleich.

Lage am Arbeitsmarkt „noch überraschend gut“

Gmünds AK-Chef Michael Preissl: Rückläufige reale Kaufkraft. Foto: ml

Die Kammer nimmt ihre Berechnung nach dem „Medianeinkommen“ vor, das ist die Mitte aller aufgelisteten Werte. Bisher wurden beitragspflichtige Jahreseinkommen, für 2021 aber die Summen der beitragspflichtigen Monatseinkommen gewertet. Die Jahre sind somit schwer vergleichbar, Gmünd wurde so durch St. Pölten-Stadt aus den Top-3 aller NÖ Bezirke auf Rang vier gedrängt. Sonst noch in den Top-3: wie immer Amstetten & Scheibbs.

Gmünd werden jedenfalls 2.462 Euro im Monat brutto über alle Beschäftigten hinweg ausgewiesen – plus 45 Euro, aber nach Abzug von Sozialversicherung und Lohnsteuer laut AKNÖ ein „reales“ Einkommensminus von 0,93% (NÖ: -1,0%). „Das beeinflusst natürlich die Kaufkraft, macht es schwieriger“, sagt AK-Bezirksstellenleiter Michael Preissl.

Er bewertet die Lage im Arbeitsmarktbezirk Gmünd aber immer noch als „überraschend gut“. Die Arbeitslosigkeit sei trotz stark rückläufiger Entwicklung noch deutlich höher als etwa in Scheibbs, das Einkommen aber nur um 8 Euro niedriger. Der Bezirk Zwettl mit ebenfalls geringerer Arbeitslosigkeit liegt sogar um stattliche 226 Euro hinter Gmünd – aus der Sicht von Preissl ein Indiz für den immer noch sehr starken Industriebezirk Gmünd.

Potenzial trotz Engpässen nicht ausgeschöpft

Ein zentrales Kriterium für die Entwicklung des Arbeitsbezirkes sieht er in der Frage, wie gut es geschafft werden kann, mehr Menschen aus Erwerbslosigkeit in Jobverhältnisse zu bringen. „Wer neu arbeitslos wird, bekommt in der Regel rasch wieder eine Stelle, zumal der Arbeitsmarkt schon sehr ausgeräumt ist“, sagt Preissl. Probleme hätten primär ältere Arbeitslose, oft mit Einschränkungen, nach schon längerer Suche: „Es braucht Lösungen dafür, wie beschränkt Arbeitsfähige wieder in einen Job gebracht werden können – auch weil der Arbeitsmarkt zusätzliche Beschäftigte benötigt.“

