„Die Entwicklung ist nicht rosig“, appelliert Bezirkshauptmann Stefan Grusch vor dem Wochenende an die Bevölkerung: „Wir müssen wirklich Disziplin zeigen! Es heißt, verlässlich Abstände einzuhalten, MN-Schutz zu tragen, in Lokalen nicht beisammen und nicht an der Schank zu stehen. Wenn wir die Situation nicht ernst genug nehmen, dann wird Gmünd der erste Bezirk sein, der auf die Ampelfarbe Rot geschaltet wird.“

Großteil der Infizierten laut Behörde tatsächlich krank

Das offizielle „Dashboard“ des Bundesministeriums zeigt mit Stand 2. Oktober, 19 Uhr, bereits 116 Covid-Fälle im Bezirk an, elf mehr als 24 Stunden zuvor (die Statistik der Bezirkshauptmannschaft weist aktuell fünf Fälle weniger aus). Damit wurde erstmals auch der Bezirk Horn überholt.

Im Gmünder Bezirk gelten erst 50 Personen als genesen. Der Rest ist laut Bezirkshauptmann Grusch nicht nur infiziert, sondern großteils tatsächlich krank – mit CoV-Symptomen wie Fieber, Lungenproblemen, Mattheit, Verlust von Geschmacks- bzw. Geruchssinn. „Diese Stationen macht fast jeder durch. Lungenprobleme treten oft erst auf, wenn man glaubt, schon wieder gesund zu werden.“

Wenig Freude mit Veranstaltungen „auf Biegen und Brechen“

Mit 5. Oktober treten die von Landeshauptfrau Mikl-Leitner für alle „orangenen“ Bezirke mit hohem Risiko angekündigten, verschärften Bestimmungen in Kraft.

Die dazugehörige Verordnung wurde von der Bezirkshauptmannschaft heute veröffentlicht, sie sieht im Bezirk primär ein Zuschauerverbot bei Sportveranstaltungen (mit Ausnahme des Nachwuchses), ein generelles Besucherlimit von 250 Personen bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und die Registrierungspflicht in der Gastronomie vor (http://www.noe.gv.at/noe/Corona_VO_Sonderregelungen_GD.pdf)

Nicht glücklich ist der Bezirkshauptmann damit, dass einzelne Veranstalter ihre Programme vor dem 5. Oktober „auf Biegen und Brechen“ durchziehen wollten: „Mir wäre wohler dabei, würden Menschenansammlungen abgeblasen werden. Wir müssen der Realität einfach ins Auge sehen.“

Herausforderung: Mehrere kleine Infektionsherde

Der Anteil des Schremser Clusters an den Neuinfektionen lässt sich drei Wochen nach der verhängnisvollen Hochzeit nur noch schwer beziffern.

Aktuell ist es jedenfalls ein Kampf an mehreren Fronten: Die aktuellen Häufungen tröpfeln laut Grusch aus verschiedenen Richtungen zusammen, wie berichtet teils auch im Zusammenhang mit einem Frisör-Besuch oder auch einem Supermarkt.