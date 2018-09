Durch das nun angekündigte Vorhaben sollen gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: Mit dem Abzug der Fertighaus-Sparte im tschechischen Elk-Werk werden dort die Produktionshallen für die Erzeugung von Fenster- und Tür-Elementen der Marke „Windowstar“ frei, die aufgrund stark gestiegener Nachfrage aus allen Nähten platzt.

Zugleich wird das Schremser Stammwerk ausgebaut, um die Produktion von derzeit etwa 200 tschechischen Fertighäusern pro Jahr übernehmen und ab 2019 die komplette Haus-Erzeugung für Elk sowie die Marken Zenker und Hanlo abwickeln zu können. „Wir konnten die Erweiterung der Produktionskapazitäten nicht mehr länger aufschieben, bündeln nun die Kernkompetenzen an den jeweiligen Standorden“, sagt Elk-Eigentümer Matthias Calice: „Es ist ein klares Bekenntnis zu Schrems und Planá.“

1,5 Millionen Euro flossen heuer laut Geschäftsführer Thomas Scheriau schon in Investitionen in Digitalisierung, Automatisierung und moderne Holzbearbeitung in Schrems, „weitere drei Millionen Euro sind in naher Zukunft für die Erneuerung des Maschinenparks geplant.“ Die Kapazität in Schrems soll deutlich auf 1.500 Häuser pro Jahr erweitert werden.

