Energieversorgung: „Kinder als Erben, nicht Hinterbliebene“

Es hat mit einer Hackschnitzelheizung begonnen – zu einer Zeit, als kaum an Alternativen zu fossilen Brennstoffen gedacht wurde. Martin Bruckner war 21 Jahre jung, hatte eben erst den Hof übernommen. Seither begleitet die Euphorie ums Thema erneuerbare Energien die Arbeit des nunmehrigen Langzeit-Bürgermeisters von Großschönau täglich: „Ich möchte, dass meine Kinder und Enkel Erben sind – nicht Hinterbliebene. Dieser Spruch gilt für mich noch immer“, sagt er. Ein Blick in die Energieversorgung im Bezirk.

Auf die höchste Leistung pro Einwohner über Photovoltaik kommt laut Zahlen der Energie- und Umweltagentur des Landes (eNu) Gmünd mit rund 1.150 Watt, dicht gefolgt von Großschönau (1.140 Watt). Die meisten Anlagen gibt es in Schrems – die eNu verzeichnet hier knapp 180. Bei Windkraft ist der Bezirk ein weißer Fleck, verfügt etwa in Hoheneich, Weitra und St. Martin aber über Kleinwasserkraftwerke. Biomasse-Nahwärmeanlagen – besonders in Bad Großpertholz (rund 2.600 Watt/Einwohner) – liefern im Bezirk die meiste erneuerbare Energie.

Haushaltsstrom top, Rest eher noch flop

Beim Haushaltsstrom habe sich schon viel getan, spricht Martin Bruckner

Martin Bruckner engagiert sich seit Jahrzehnten für erneuerbare Energien. Foto: Archiv

die Situation in Großschönau an. Aber: „Die Krux ist der Strom für Gewerbe, landwirtschaftliche Betriebe und öffentliche Gebäude. Wir müssten das Doppelte erzeugen, um alles selbst versorgen zu können.“

Druckerei Janetschek hängt seit 2005 am Ökostrom

Das sieht Manfred Ergott, Verkaufsleiter der Druckerei Janetschek, ähnlich. Das Unternehmen habe schon 2005 auf Ökostrom umgestellt. Das Dach am Firmensitz in Heidenreichstein ziert eine Photovoltaik-Anlage der WEB-Windenergie, die laut Ergott jährlich 230.000 kWh Strom liefert. In der energieintensiven Produktion mache das etwa die Hälfte des Verbrauchs aus. Geheizt wird mit Gas – noch. „Es gibt schon länger Überlegungen zur Umstellung, etwa um auch die Maschinenabwärme zu nutzen“, sagt er. Die Bewusstseinsbildung sei im internen Umweltmanagementsystem eine wichtige Sache.

„In der Vergangenheit war Photovoltaik eine Nische, jetzt ist es ein riesiger Markt“, meint Martin Bruckner. In diesem Markt sieht er für das Waldviertel viele Chancen. „Sonnenstrom bei uns zu produzieren und ihn dorthin zu verkaufen, wo keine Anlagen errichtet werden können, das wäre ein Geschäftsmodell und eine Wertschöpfung für den ländlichen Raum.“ Adi Kastner sei auch für ihn ein Vordenker gewesen, mit ersten Impulsen zum Ressourcenverbrauch und deren Schutz. Das Klima sei das Eine, die Ethik das Andere: „An Gas und Öl klebt immer Blut.“

NBG-Chef: „Bürokratie-Abbau nötig.“

NBG-Chef Karl Bauer will Energie als Gesamtkonzept sehen. Foto: Foto Archiv

Große Visionen zur Nutzung von Sonnenkraft hat auch der Gmünder Innovator und NBG-Chef Karl Bauer: Die Idee zu einem Solarpark beim Access-Industrial-Park lebt – und ist gewachsen. Über die neu gegründete „Digree GmbH“ will er gemeinsam mit zwei Partnern Gesamtkonzepte von der Stromgewinnung bis hin zum Stromverbrauch, etwa für E-Mobilität, umsetzen.

Eine wesentliche Voraussetzung am Weg zu einer Energiewende sieht er in einem Bürokratie-Abbau. „Wenn Projekte vier, fünf Jahre in Genehmigungsverfahren feststecken, dann wird es schwer. Es muss wesentlich schneller gehen, wenn es uns mit der Energiewende ernst ist“, sagt Bauer.

Gea: Vor 20 Jahren in die sonnige Energiezukunft

Dass es in Schrems so viele PV-Anlagen gibt, liegt auch an Gea/Waldviertler. Das Unternehmen hat vor 20 Jahren erstmals „Energiewende-Gutscheine“ ausgegeben. Die Bausteine werden zu Gutscheinen, 18 Anlagen habe man dadurch errichten können, sagt Geschäftsführer Paul Tritscher. Auch bei Gea wird über ganzheitliche Ideen nachgedacht – von kleinen Windkraft-Alternativen bis zu Energiegemeinschaften.

Dass eine Energiewende nicht im eigenen Betrieb oder in der eigenen Gemeinde aufhört, darüber sind sich alle einig: „Die Projekte müssen über den Kirchturm hinaus gedacht werden. Mein Ziel ist ein energieautarkes Waldviertel“, sagt Martin Bruckner. Eine gute Motivation für den Obmann des Vereins Interkomm mit 60 Mitgliedsgemeinden aus der Region. Inzwischen hat er übrigens seine dritte Hackschnitzelheizung. Und seit 2008 nutzt er privat Sonnenstrom zur Energieversorgung.

