Ein Großaufgebot von Rettungskräften war am 28. Februar in den Mittagsstunden in Hoheneich im Einsatz, der auf „Person in Notlage“ lautete. Ein Bewohner eines Wohnhauses in Hoheneich brauchte dringend ärztliche Hilfe. Er konnte aber nicht aus dem ersten Stock über die sehr enge Wendeltreppe nach unten gebracht werden.

Die Feuerwehren Hoheneich (neun Mitglieder) und Gmünd (zwölf Mitglieder) konnten mit dem Hubrettungsgerät der Feuerwehr Gmünd helfen. Der Patient wurde damit durch ein Fenster ins Freie gebracht und vom Notarzt und den Rettungskräften erstversorgt und danach mit dem Rettungshubschrauber, der in unmittelbarer Nähe zu diesem Haus gelandet ist, in ein Krankenhaus geflogen.