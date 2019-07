Entdeckung auf Jagdrunde: Ziegenbock an Baum gekettet! .

Außergewöhnliche Entdeckung beim morgendlichen Rundgang des Jagdpächters und Jagdaufsehers Reinhard Czuchal: In seinem Revier in der Gmünder Katastralgemeinde Breitensee, nahe der tschechischen Grenze, stieß er am 24. Juli auf einen an einem kleinen Baum geketteten, enthornten Ziegenbock.