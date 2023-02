Entscheidung bei der FPÖ: Anja Scherzer vor Einzug in den Landtag

Werbung Fasching in der Burgstadt Anzeige FC Heidenreichstein lädt zum Gschnas

14 zukünftige Mandatare im NÖ Landtag in St. Pölten hat die FPÖ schon zum Ende der vorigen Woche nominiert, über drei weitere Nachnominierungen hielt sich die Landespartei vorerst bedeckt. Eine davon betrifft auch den Bezirk Gmünd: Anja Scherzer, Bezirksparteiobfrau und FPÖ-Spitzenkandidaten bei der Wahl, darf sich über ein Mandat im Landtag freuen, wie sie auf Nachfrage bestätigt.

Schon nach der Wahl hat die NÖN darüber berichtet, dass die Chancen gut stehen, nun ist es beschlossen. „Es war eine positive Überraschung. Ich habe nicht fix damit gerechnet“, sagt Scherzer. Auf der Landesliste stand sie auf Platz 19, die Angelobung im Landtag ist für Ende März vorgesehen. Seit der Wahl 2015 gehört Anja Scherzer dem Gemeinderat von Amaliendorf-Aalfang an. Die 27-Jährige führte damals das Team der FPÖ an und erreichte damit auf Anhieb drei Mandate. Bei der Wahl 2020 verlor die FPÖ wieder ein Mandat.

Neue politische Aufgaben verändern auch Berufsalltag

Die Arbeit im Gemeinderat geht für Anja Scherzer auch trotz Mandat im Landtag weiter: „Das gute Ergebnis bei der Wahl ist zusätzliche Motivation, mich in meiner Heimatgemeinde einzubringen.“ In Amaliendorf-Aalfang schaffte die FPÖ ihr bezirksweit stärkstes Ergebnis, landete mit 37,7 Prozent der Stimmen sogar am ersten Platz.

Im gesamten Bezirk Gmünd holte die Partei 27,2 Prozent und verdoppelte damit ihre Stimmen im Vergleich zur Wahl 2018. Beruflich ist Anja Scherzer als Einkäuferin bei einem Waldviertler Unternehmen tätig. Davor hat sie Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftspädagogik an der Johannes Kepler Universität Linz studiert. „Mir ist bewusst, dass ich meinem Beruf künftig nicht mehr in dem Ausmaß nachgehen kann wie bisher“, sagt sie.

Deshalb will sie ihre Stundenanzahl reduzieren. Und auch die Freizeitaktivitäten werden sich ändern. Aber: „Ich freue mich schon darauf, im Bezirk herumzukommen und auf viele Bürgergespräche.“

Wofür sich Anja Scherzer einsetzen will?

Im Wahlkampf sei das Programm der FPÖ intensiv transportiert worden – nun gelte es, in diesem Sinne zu arbeiten, blickt die zukünftige Landtags-Abgeordnete nach vorne: „Das Leben muss wieder leistbarer werden, das betrifft nicht nur den Bezirk Gmünd. Es gibt kaum jemanden, den die hohen Energiekosten derzeit nicht beschäftigen.“

Im Bezirk sieht Scherzer vor allem bei der medizinischen Versorgung Handlungsbedarf und betont: „Es braucht mehr Plätze und Personal in Pflegeeinrichtungen und in der Hauskrankenpflege sowie finanzielle Hilfestellungen für pflegende Angehörige.“

Das Mandat von Anja Scherzer ist das einzige des Gmünder Bezirkes im Landtag: Margit Göll, bisher Abgeordnete der ÖVP, wechselt wie berichtet in den Bundesrat. Bei der SPÖ ging Spitzenkandidat Michael Bierbach leer aus.

