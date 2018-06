Als Landesrat für Asyl, Gemeindeärzte, Mindestsicherung und Tierschutz spult Gottfried Waldhäusl (FPÖ) derzeit Antrittsbesuche in allen Bezirken des Landes ab. Im Bezirk Gmünd informierte er sich vorige Woche bei Böhm-Fenster, Polizei und Bezirkshauptmann Stefan Grusch über den Stand der Dinge und lud im Anschluss zum Pressegespräch ein.

Das Waldviertel produziere derzeit Pendler durch ein Überangebot an HAK und HAS, klagte er dabei. „Wir brauchen Leute, die mit Hausverstand anpacken und auch was verdienen können.“ Glücklich zeigte er sich mit der Einigung für eine Waldviertel-Autobahn – 25 Jahre, nachdem er sie erstmals plakatiert habe. Sie sei „über alle wesentlichen Parteigrenzen hinweg erfolgt“, sagte er, „den Grünen-Part muss ja auch jemand übernehmen“. Die Spange über die S10 bei Freistadt ins Weinviertel erschließe für uns neue Räume. Wichtig sei eine Trassenführung nahe der am stärksten von Abwanderung betroffenen Grenzräume – und „dort, wo sie am nächsten zu Gmünd ist“, eine Anbindung zu Budweis. Ersteres entlaste auch die B37 in Richtung Krems.

In Sachen Asyl sei man laut Waldhäusl „in ruhige Fahrwässer gekommen“, der Zuzug sei „konstant auf niedrigem Niveau“ und geringer als der Weggang, „viele Quartiere sind unterbelegt, teils leer“. Kündigen will er aber nur Verträge für Quartiere aus „Geschäftemacherei“ – er fürchtet einen neuen „leichten Ansturm, wenn wir nicht was tun an den Grenzen“.

251 Flüchtlinge (primär Asylwerber und „subsidiär Schutzberechtigte“) sind laut Gottfried Waldhäusl im Bezirk in der Grundversorgung, 231 beziehen Mindestsicherung, nur vier „Illegale“ warten mit negativen Bescheiden auf die Abschiebung. Aber etwa 40 Prozent der etwa 200.000 Euro Mindestsicherung, die im April im Bezirk angefallen seien, seien an Flüchtlinge gegangen.