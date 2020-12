Es ist die Freude, die der Nikolaus in die Gesichter der Kinder bringt, warum er in Gmünd seit mehreren Jahren als Nikolaus unterwegs ist, sagt Thomas Binder: „Ich finde es wichtig, den Kindern glänzende Augen zu schenken.“

Der 6. Dezember ist untrennbar mit dem Heiligen Nikolaus verbunden. Der Mann mit der Bischofsmütze und dem weißen Bart macht Kindern auch heute noch Freude, Erwachsene erinnert er an die eigene Kindheit. Wie wird dieser Brauch heuer im Bezirk Gmünd gefeiert? Die NÖN sprach mit Nikolausen und Veranstaltern.

Zurück nach Gmünd. Dort versendet der Nikolaus – also Thomas Binder – Grußbotschaften per Video: „Ich versuche zu erklären, warum der Nikolaus heuer nicht kommen kann“ – und dass der Nikolaus nicht auf die Kinder vergessen habe und ein Sackerl vor die Türe gestellt hat. Diesen Part übernehmen die Eltern.

Am Wochenende spricht er bereits von über 80 Anmeldungen, auch Kinder aus Waidhofen/Ybbs und Stockerau wünschen sich eine Botschaft vom Gmünder Nikolaus. „Es kann sich jeder melden, egal woher er kommt“, sagt Binder.

Digitale Botschaften: Auch für den Nikolaus wird der Computer heuer zu einem notwendigen Arbeitsgerät. In vielen Teilen des Bezirkes – wie hier in Schrems – werden Videobotschaften an die Kinder versendet. Im Bild mit den Stadträten David Süß, Beatrix Kainz und Tobias Spazierer. NOEN

Um möglichst authentisch zu sein, wird er sogar sein WhatsApp-Profilbild ändern, Eltern sollen ihn als „Nikolaus“ einspeichern. Ganz schön modern, oder? „Ich habe mir gedacht: Wenn es von der Pfarre einen WhatsApp-Service gibt, kann der Nikolaus auch mit der Zeit gehen.“ Die hohe Nachfrage sei ein Zeichen, dass der Brauch noch einen hohen Stellenwert habe.

Und es sei ein Zeichen, dass der Nikolaus Normalität biete in einer Zeit, die nicht normal ist. Die eigentliche Botschaft soll nicht verloren gehen, der Nikolaus Anknüpfungspunkt zum Glauben sein: „Ich denke, in der heutigen Zeit ist der Glaube eine große Stütze – gerade in der Corona-Krise“, sagt Binder: „Mir ist wichtig, dass die Grundbotschaft vom Heiligen Nikolaus nicht verstummt. Er hat Menschen geholfen, denen es nicht gut geht.“ Insofern gebe es auch einen aktuellen Bezug.

Alternativen auch in Schrems. Als Ersatz zum Nikolaus-Besuch in der Schremser Stadtpfarrkirche können Kinder Zeichnungen für den Nikolaus in einer Box in der Kirche abgeben, erzählt Pfarrer Herbert Schlosser. Am 6. Dezember dürfen sich die Kinder ein kleines Geschenk abholen.

Einige Organisatoren des Schremser Kindersommers um Beatrix Kainz, Tobias Spazierer und David Süß bieten digitale Grüße an: Eltern melden die Kinder an und erhalten eine personalisierte Video-Botschaft vom Nikolaus per WhatsApp.

Zusätzlich erhalten die Kinder ein kostenloses Nikolaussackerl, das am 4. und 5. Dezember kontaktlos abgeholt und am Nikolaustag vor die Tür gestellt wird. „Gerade in so herausfordernden Zeiten müssen wir Traditionen so gut es geht aufleben lassen. Vor allem für die Kleinsten in unserer Gemeinde ist das sehr wichtig. Mit dieser Aktion wollen wir einen kleinen Beitrag dazu leisten und die Kinderaugen zum Strahlen bringen“, erklären die Initiatoren.

Nikolaus-Tour fällt auch in Heidenreichstein aus. Hier hat der Nikolaus bisher immer eine Rundfahrt durch die Katastralen gemacht, ehe er am Abend die Kinder in der Burgstadt besucht hat, erzählt Vizebürgermeisterin Margit Weikartschläger: „Es ist sehr schade, da auch wir die leuchtenden Kinderaugen und die Freude der Kinder vermissen.“ Besonders in Erinnerung geblieben sind ihr von Kindern vorgetragene Gedichte oder Musikstücke auf der Blockflöte sowie Zeichnungen, die dem Nikolaus übergeben wurden.

Die ÖVP hatte im Rahmen ihrer Nikolaus-Aktion auch immer einen Punschstand organisiert. Das ist heuer anders, die Feier fällt auch hier aus. Gibt‘s eine Alternative? „Der Nikolaus wird über Facebook zu den Kindern sprechen“, erklärt sie.

Von Haus zu Haus in Litschau. Nikolaus und Krampus besuchen die Litschauer Kinder zuhause, erklärt Herbert Malli von den Pfadfindern. Während der Nikolaus nette Botschaften an die Kinder richtet, soll der Krampus weiter vom Haus entfernt bleiben, um keine Kinder zu ängstigen, sagt Malli. Eltern melden ihre Kinder zu dieser Aktion an und erhalten eine Info über den Zeitpunkt des Besuches. Sie sind es auch, die die Geschenksackerl vorbereiten. Der eigentliche Nikolaus-Besuch soll – wie Malli erklärt – dann vor dem Haus im Freien stattfinden. Das Okay dazu habe er bereits von der Bezirkshauptmannschaft bekommen.

Anfragen gebe es neben Litschau auch schon aus Hörmanns, das Interesse am Nikolaus sei insgesamt hoch.

Auch in Weitra schickt der Nikolaus Videobotschaften. Dass der Nikolaus zu den Kindern nach Hause kommt, war in Weitra in den vergangenen Jahren ein besonderes Service. Eltern konnten ihn über die Landjugend buchen.

Heuer kommt er auch ins Haus – allerdings digital: „Die Eltern schreiben persönliche Briefe vor und der Nikolaus liest sie in der Videobotschaft vor“, erklärt Kathrin Leutner von der Landjugend. Die Nachfrage sei bisher allerdings nicht so groß wie in den Vorjahren. Eine Alternative anbieten zu können, war der Gruppe aber wichtig: „Die Kinder haben sich immer sehr über den Nikolaus gefreut.“ Die Geschenke werden auch in Weitra von den Eltern vorbereitet, vor die Türe gestellt und können nach Ansehen der Videobotschaft von den Kindern geöffnet werden.

Und dann sorgt der Nikolaus trotz allem auch heuer wieder für leuchtende Kinderaugen.