Erster Honigwein brachte gleich die Bronze-Medaille

Bei der traditionellen Honigprämierung zur Ab-Hof-Messe in Wieselburg räumten auch einige Imker aus dem Gmünder Bezirk ab.

Eine erfolgreiche Premiere feierte dabei Sonja Lang aus Aalfang: Sie holte mit ihrem ersten selbst gemachten „Met lieblich“ in der Kategorie „Met“ gleich die Bronzemedaille. „Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich hatte ja bisher keinerlei Vergleichsmöglichkeiten“, sagt Lang, die gemeinsam mit ihrem Freund Thomas Bauer aus Nondorf 2018 mit der Imkerei startete und 2019 den ersten Honig produzierte. „Wir haben einen großen Garten und daneben befindet sich der Obstgarten meiner Oma, wo seit Jahren auf vielen Obstbäumen keine Bienen mehr zu sehen waren. Das wollten wir einfach ändern“, erzählt Lang, der mittlerweile um die 30 Bienenvölker gehören.

Das Paar eignete sich schließlich das Know-how für die Produktion von Honigwein an. Dazu brauche es vor allem Geduld und einige Produktionsschritte: Honig wird mit Wasser und Hefeinhaltsstoffen gegärt, mehrmals umgepumpt, mit Honig nachgesüßt und nachgereift. Dazwischen wird gefiltert. Somit dauert es Monate, bis der Met in Flaschen gefüllt werden kann. Bronze bestärkt das Paar natürlich, „wir machen aus unserem Honig heuer sicherlich wieder unseren Honigwein“, betont Lang.

In der Kategorie „Honig“ gingen indes fünf Auszeichnungen in die Gemeinde Großschönau. Johann Binder aus Friedreich errang mit seinem Waldviertler Honig Gold. Der 72-Jährige ist seit 2012 Imker und besitzt 40 Bienenvölker, auch in Wachtberg, Watzmanns und St. Wolfgang. Mittlerweile sieben Goldmedaillen, mehrfach Silber und Bronze sieht er als Bestätigung für die hohe Qualität seines Honigs, wobei das aktuelle Gold besonders glänzt: „Es war ein eher durchwachsenes Bienenjahr.“

Karl und Rosina Piesek aus Friedreichs erlangten für ihren Waldviertler Blütenhonig Silber, ebenso der Großschönauer Johann Pollak (Blüten- mit Waldhonig). Silber ging für Creme- und Blütenhonige auch an den Zwereser Andreas Kainz.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.