Traditionell verschieben sich die Wahlergebnisse im Bezirk Gmünd nach Auszählung der Briefwahlkarten noch in Richtung des linken Politflügels – so auch bei der Europawahl 2019: Die SPÖ besserte ihr Minus immerhin noch um 0,9 Prozentpunkte auf 26,0 auf (-2,0 zu 2014), die Grünen verzeichneten bei Briefwählern mit 10,9 Prozent ihr bestes Ergebnis im Bezirk und verbesserten sich damit um 0,8 auf insgesamt 6,7 Prozent (-0,4 zu 2014). Leicht verbessern konnten sich auch NEOS (+0,2 zu den Ergebnissen an den Urnen) auf 5,2 Prozentpunkte (-0,5 zu 2014).

Die ÖVP büßte im Vergleich zum Ergebnis aus den Wahlkabinen hingegen noch 1,5 Prozentpunkte ein und bilanziert final mit 44,2 Prozent (+ 6,4 zu 2014). Leicht nach unten korrigiert wurde am Montag auch das Bezirksergebnis der FPÖ – um 0,5 auf nun 16,8 Prozentpunkte (+1,1 zu 2014).

Wahlbeteiligung stieg um zehn Prozent an

Insgesamt stieg die Wahlbeteiligung nach Auszählung der Wahlkarten um mehr als ein Zehntel auf 65,45 Prozent an.

20.033 von 30.608 Wahlberechtigten im Bezirk Gmünd gaben ihre Stimme ab, die Zahl der ungültigen Stimmen reduzierte sich gegenüber 2014 fast um die Hälfte auf 491.