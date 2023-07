Events im Überblick: Starker „Kultur-Sommer“ steht bevor

In diesem Sommer kommen kulturell Interessierte im Bezirk Gmünd voll auf ihre Rechnung. Theater, Konzerte, Ausstellungen – die NÖN hat den Überblick.

Schrammel.Klang-Festival. Das Areal um den Litschauer Herrensee wird von 7. bis 9. und von 14. bis 16. Juli wieder zur Bühne. Das „Schrammel.Klang.Festival“ bietet Konzerte im Herrenseetheater, entlang des Schrammelpfades mit den Naturbühnen oder im Strandbad. Karl Markovics und „Die Neuen Wiener Concert Schrammeln“ sind am 7. Juli um 19 Uhr zu hören, das „Diknu Schneeberger & Christian Bakanic Quartett“ ist beim Abschlusskonzert am 9. Juli zu hören. Es gibt auch wieder den Schrammel-Express der Waldviertel Bahn, um 10 Uhr geht es mit der Dampflok in Gmünd dafür los. Info: schrammelklang.at

Funky Beer-Night. Kultur der etwas anderen Art erlebt man beim Weitraer Bierkirtag am 16. und 17. Juli am Rathausplatz. Die Eröffnung in der ältesten Bierstadt Österreichs wird mit der „Funky Beer-Night“ am 15. Juli begangen. Der „Hot Pants Road Club“ wird den Besuchern einheizen. Nähere Info: www.werk-stadt.weitra.com

Klapp:ing. Der Weitraer Rathausplatz wird nicht nur für den Bierkirtag genützt. Auf der großen Bühne gibt es jedes Wochenende Konzerte im Rahmen des „Weitraer Klapp:ings“. Beginn ist freitags und samstags um 19.30 Uhr bei Schönwetter. Info: www.werkstadt.weitra.com

Wackelsteinfestival. Das Folkmusik-Fest findet von 21. bis 23. Juli beim Wackelstein in Amaliendorf statt. Heuer mit dabei sind etwa die Österreichische Band „Hotel Palindrone“, die ganz unterschiedliche Musikstile verwebt, die deutschen „Sväng“, die sich der skandinavischen Tanzmusik widmen, die ukrainische Band „Yagody“ und Ankathi Koi, die zwischen 80er-Sound, Disco und Pop oszilliert.

Sommerkino. Wer an einem Sommerabend einen guten Film sehen will, der sollte sich das Sommerkino des Filmclubs Zwettl nicht entgehen lassen. Am 21. Juli wird um 21 Uhr der Film „Wir sind Champions“ im Garten des Hamerling-Stiftungshauses in Kirchberg am Walde präsentiert.

Kulturimpuls. Peter Ratzenbeck gastiert im Rahmen des Litschauer Kulturimpulses am 21. Juli im Kulturbahnhof in Litschau. Am 4. August gibt Monika Stadler mit ihrer Harfe in der Litschauer Kirche ein Konzert. Info unter 0699/10660055.

„Übergänge-Přechody“. Ein weiteres kulturelles Highlight ist das internationale Kulturfestival „Übergänge-Přechody“, das von 28. bis 30. Juli in Gmünd und in České Velenice stattfindet. 40 Veranstaltungen an zehn verschiedenen Spielorten werden den Besucherinnen und Besuchern dabei geboten. Die Gäste erwarten ein großer historischer Rummelplatz im Schlosspark, zahlreiche Konzerte, von Rock, Jazz bis Flamenco und heuer besonders viel tanzbare Funk, internationale Performances, spektakuläres Puppentheater, Ausstellungen, Workshops, Kulturspaziergänge, Radexkursionen und viele weitere Aktionen. Infos unter prechody.wordpress.com

Wird bei „Übergänge-Přechody“ im Schlosspark Flamenco tanzen: Sandra la Chispa. Foto: privat

Viertelfestival. Derzeit läuft das Viertelfestival Waldviertel bereits wie mehrfach berichtet, es gibt aber noch einen sehr kompakten Abschluss in Gmünd: Die Subetasch lädt von 29. Juni bis 13. August zu gleich vier Events in die Bobbin: Am 29. Juli stellt Renate Nigischer aus, am 4. August gibt es „Roa“, einen performativen Live-Film aus Video, Tanz, Text und Musik, von 4. bis 6. August den Kunstworkshop „Weltreise zum Mitnehmen“ für Kinder und zum Abschluss am 12. und 13. August das Projekt „Schnitzel und andere Realitäten“, wo man in der Bobbin Fabrik mittels VR-Brille in eine virtuelle Welt eintauchen kann. Auch das „art and future lab“ in Pürbach feiert am 12. August bei einem Sommerfest seinen Abschluss mit Livemusik, Projektpräsentation von Kunststudenten, einem Podiumsgespräch und einem Kunstmarkt.

Allegro Vivo. Den Auftakt“ feiert das Klassik-Festival immer in Gmünd, so auch heuer – am 4. August (19 Uhr) in der Herz-Jesu-Kirche in der Neustadt, zu hören sind Mendelssohn-Bartholdy, Berauer und Richard Strauss. Weitere Info: www.allegro-vivo.at

Recreate. Im Rahmen des Festivals „Recreate“ von Johannes Wohlgenannt kommen von 13. bis 19. August namhafte Künstler wie Erwin Steinhauer, Erika Pluhar, Otto Lechner oder Florian Krumpöck in den Rathaussaal und ins Schloss Weitra. Am 19. August gibt es eine Hommage an John Lennon. Nähere Info: recreate.at

Erika Pluhar kommt zu „Recreate“ nach Weitra. Foto: Lukas Beck

Lichtinstallationen. „Blockheide leuchtet“ heißt es von 17. bis 20. August jeweils von 20 bis 24 Uhr wieder im Naturpark Blockheide in Gmünd-Eibenstein. Lichtinstallationen und Projektionen von nationalen und internationalen Künstlern verschmelzen mit der Natur, umrahmt von akustischer Musik. Mehr Infos: www.blockheide-leuchtet.at

Schloss Hirschbach und Kirche Altweitra. In der Kirche von Altweitra gibt es am 21. Juli um 20 Uhr einen besonderen Hörgenuss. Der bekannte Geiger Jaroslav Svěcený und Markéta Laštovičková mit ihrem Akkordeon spielen unter dem Motto „Im Zeichen von Temperament und Virtuosität“ auf. Info: Gemeinde Unserfrau-Altweitra, Tel. 02856/2540. Zu einem Open-Air-Konzert im Hirschbacher Schlosshof wird am 19. Augustt um 20 Uhr geladen. Die drei Virtuosen von „Cobario“ sorgen dabei für eine „Spanish Night“.

Kunstmuseum. Im Kunstmuseum Waldviertel in Schrems läuft bis 3. September die Ausstellung „Art Vital“ von der Kunstgruppe Retz und Werken der Malerin Christa Hameseder. Menschen mit Behinderung präsentieren dabei eindrucksvolle Werke. Außerdem werden unter dem Motto „Selektion“ ausgewählte Werke von Heide und Makis Warlamis im Obergeschoß präsentiert. Mehr Infos: daskunstmuseum.at

Tipp: Die Waldviertler Musikfestivals betreiben mit der Seite w4musikfestivals.at eine eigene Plattform.

Was wäre ein Sommer ohne Theater?

Wald4tler Hoftheater. Derzeit läuft bereits die Sommerproduktion im Hoftheater in Pürbach, Nestroys „Lumpazivagabundus“. Premiere war am 30. Juni, das Stück läuft noch bis 16. Juli und wieder von 10. bis 19. August. Eine Kritik dazu gibt es im NÖN-Landesteil und ein Interview auf Seite 16. Ab 20. Juli zeigt das Hoftheater „Elvis – Ein Traum von Graceland“ von Hakon Hirzenberger und Rupert Henning. Diese magische Zeitreise, bei der viele Hits des King of Rock'n' Roll live gesungen werden, steht bis 5. August am Spielplan. Dann folgt noch die Eigenproduktion „Versuch, irgendetwas zu verstehen“ am 25. und 26. August. Weitere Infos: www.hoftheater.at

„Lumpazivagabundus“ im Hoftheater Foto: Johannes Bode

Schloss Weitra Festival. „Im weißen Rössl“ gibt es vom 7. Juli bis 8. August im Rahmen des Schloss Weitra Festivals zu sehen. Bei diesem Sommertheater im Weitraer Schlosshof sind bekannte Gesichter wie Joesi Prokopetz oder Andy Lee Lang zu sehen und zu hören. Premiere ist am 7. Juli. Weitere Infos: www.schloss-weitra.at

Bühne Heidenreichstein. Die Bühne Heidenreichstein bringt am 29. Juli (19 Uhr) sowie am 30. Juli (14 & 17 Uhr) das Stück „Jeanne d'Arc – Die Jungfrau von Orleans“ im Pfarrhof zur Aufführung. Weitere Termine gibt es am 4., 5. sowie von 10. bis 15. August um jeweils 20.30 Uhr. Infos: www. buehne-hstein. at

Hin & Weg. Das Theaterfestival „Hin & Weg“ zeigt in seiner 6. Saison von 11. bis 20. August rund 100 Veranstaltungen – Aufführungen, szenische Lesungen und Diskussionen – in Litschau. Themenschwerpunkte heuer: „Shakespeare“ und „Dummheit“. Nähere Infos: www.hinundweg.jetzt