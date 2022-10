Fahrzeugbrand: Flammen griffen rasch auf Wohnhaus über .

Binnen weniger Minuten wurde am frühen Nachmittag des 22. Oktober aus einem einfachen Fahrzeugbrand in Neuthaures (Gemeinde Heidenreichstein) ein Großeinsatz, der an die 150 Feuerwehrleute aus dem Gmünder Bezirk forderte. Am Abend gab es „Brand aus“ – vier Hunde konnten gerettet werden, Garage und Wohnhaus wurden aber schwer in Mitleidenschaft gezogen.