Vor 30 Jahren fiel der „Eiserne Vorhang“ – ein Ereignis, das die Welt verändert hat. Die Erinnerungen und Auswirkungen sind nach wie vor spürbar.

Einer, der davon profitiert hat, ist Jaromir Koc. Er war einer der ersten tschechischen Schüler an der Gmünder Handelsakademie. „Ich bin wirklich dankbar dafür“, meint Koc, der sich als Kind nichts sehnlicher gewünscht hat, als Gmünd besuchen zu können. „Ich war zwölf Jahre alt, als sich die Grenze öffnete. Davor wollte ich immer wissen, warum drüber der Grenze die Glocken läuteten“, blickt Koc zurück, der damals illegal ORF geschaut und Ö3 gehört hat:

„Wir kannten die Werbung und die Hits von Udo Huber. Das habe ich auf Kassetten aufgenommen und so etwas Deutsch gelernt“, sagt Koc. Sofort nach dem Fall des Eisernen Vorhanges besuchte er Gmünd: „Wir waren im Wunderland. Es gab Bananen und Mandarinen, die wir nur zu Weihnachten kaufen konnten.“ An seiner Schule wurde wenig später ein Deutsch-Unterricht angeboten. Jaromir Koc nahm auch an einem Deutschkurs der tschechischen Bahn teil.

Im Schuljahr 1991/92 gab es an der Gmünder Handelsakademie den ersten Vorbereitungslehrgang – mit Koc, der ab 1992 die HAK besucht hat. Heute ist er Pressesprecher der Gemeinde České Velenice und Unternehmensberater.

Den Weg über die Grenze traute sich vor 1989 der Stadlberger Erich Altmann nicht. „Das tschechische Militär lag im Wald auf Lauer“, so der Obmann des Bucherser Heimatvereines. „Nur mit den tschechischen Förstern hatten wir Kontakt, die außerhalb des Grenzzaunes jagen durften“, weiß Altmann. Erst Anfang 2000 konnte er das erste grenzüberschreitende Langlaufen organisieren, das heute selbstverständlich ist.

Über diese selbstverständlichen Grenzübertritte ist auch Werner Minihold froh, der als Leiter des Zollamtes Gmünd den Fall des Eisernes Vorhanges hautnah miterlebt hat. „Vor dem 4. Dezember 1989 gab es keinen Kontakt nach drüben“, so Minihold, der den 4. Dezember 1989 nie vergessen wird: „Um acht Uhr marschierte als Erster ein älterer Tscheche über die Grenze und dann ging eine Lawine los.“

Von 7.000 auf 90.000 Grenzübertritte

Eindrucksvoll sind auch die Zahlen dazu: Von 1. Jänner bis 3. Dezember 1989 gab es rund 7.000 Reisende, von 4. bis 31. Dezember 1989 waren es 90.000, 1990 wurden drei Millionen verzeichnet. Ab diesem Zeitpunkt seien die Kontakte zu den tschechischen Kollegen sehr gut gewesen.

Minihold hatte es davor auch mit „Extremsituationen“ zu tun. „Bei der Flucht einer fünfköpfige Familie stieß der Vater die tschechischen Zollbeamten nieder, die dann der Familie nachschossen und ein Kind an der Hand trafen. Einschüsse hatten wir sogar an unserem Zollhaus“, so Minihold: „Damals war es unvorstellbar, dass der Eiserne Vorhang einmal weg sein könnte. Heute erinnert gar nichts mehr an diese Zeit. Es ist gut, wie es jetzt ist.“