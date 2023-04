Falstaff-Restaurantführer: Sechs „Gabeln“ für fünf Lokale

Auch in diesem Jahr wurden wieder einige Lokale aus dem Bezirk Gmünd vom Gastro-Journal Falstaff ausgezeichnet: Bewertet wird die Küche mit bis zu 50 Punkten, das Service und die Weinkarte mit jeweils bis zu 20 Punkten. Für das Ambiente im Lokal können bis zu zehn Punkte vergeben werden.

Das Gasthaus Perzy in Rottal konnte seine 80 Punkte und somit seine Gabel halten. Das Gasthaus Kaufmann in Litschau behielt mit 81 Punkten ebenfalls seine Gabel – genauso wie das Restaurant „Stern“ in Gmünd mit 82 Punkten. Das Stadtwirtshaus Hopferl in Gmünd steigerte sich um einen Punkt und erreichte nach etwa zehn Jahren mit gleichbleibender Punktezahl 84 Punkte statt bislang 83. „Das ist eine besondere Ehre und Freude für uns“, sagt Wirt Josef Hag: „Somit haben wir den Beweis, dass die Gäste zufrieden sind.“

Die Gastwirtschaft Ambrozy in Nondorf steigerte sich in den vergangenen Jahren laufend, diesmal von 84 auf 85 Punkte. Somit erhielt es zum ersten Mal – und als einziges Lokal im Bezirk Gmünd – eine zweite Gabel, was Matthias und Petra Ambrozy große Freude bereitete. „Es freut uns umso mehr, da wir lediglich mit einer fortwährenden Qualitätsverbesserung beitragen können“, sagt Chefkoch Mattias Ambrozy.

Für den Falstaff-Restaurantführer bewerten Mitglieder des Falstaff-Gourmetclubs unterschiedliche Gastro-Lokale.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.