Faschings-Finale: Wo sind heuer die Narren los?

Veranstaltungen und Umzüge in den kommenden Tagen versprechen auch im Bezirk Gmünd ein buntes Faschingstreiben: Nicht nur für Kinder stehen Maskenbälle am Kalender, auch für die Großen gibt es am letzten Faschings-Wochenende Bälle und noch das eine oder andere Gschnas. Die NÖN hat einige Highlights heraus gesucht.

Schon am Samstag steigt ganz im Norden des Bezirkes eine große Party: Die „Litschauer G’schäftsleut“ laden ab 10 Uhr zur Faschingsveranstaltung mit einem bunten Treiben in den Geschäften und am Stadtplatz von Litschau, offizieller Start des Umzuges ist um 13 Uhr. „G‘schäftsleut“-Obmann Kurt Jungbauer rechnet mit etwa fünf Umzugswägen und einer großen Schar an Verkleideten. Dabei war es nicht selbstverständlich, dass Litschau heuer überhaupt wieder zum großen Umzug lädt. „Wir haben lange überlegt, uns schlussendlich aber doch dafür entschieden“, sagt Jungbauer: „Wir wollen diese Tradition nicht aufgeben. Es gibt ohnehin kaum noch Faschingsumzüge.“

Die „Litschauer G’schäftsleut“ laden auch heuer wieder zum Umzug ein – wie hier zuletzt 2020. Foto: Christian Freitag

Hoher Aufwand, schwierige Personalsuche. Freiwillige Helfer zu finden, werde auch hier immer schwieriger – gleichzeitig ist die Organisation mit hohem Aufwand verbunden. Aber, so Jungbauer: „Viele junge Leute sind mit großer Begeisterung dabei.“ Eintritt ist am Samstag in Litschau keiner zu zahlen. Auch der SV Eibenstein lädt am Samstag ab 9 Uhr zum Faschingsumzug. Genauso wie der SC Lainsitztal-St. Martin oder die Trachtenkapelle Harmanschlag – alle drei wollen durch die jeweiligen Ortschaften ziehen.

In der Bezirkshauptstadt Gmünd ging schon 2018 die Ära der legendären Starparade am Schubertplatz zu Ende. Stattdessen laden einige Gastronomiebetriebe am Faschingdienstag zur „Gmünder Faschingsrallye“. Zehn teilnehmende Lokale wollen für einen tollen Faschingsausklang sorgen. Geboten werden Livemusik, kulinarische Schmankerl und Aktionen. Neu ist ein Stempelpass, bei dem Konsumationsgutscheine zu gewinnen sind. Die Stempelpässe liegen in den teilnehmenden Gastronomiebetrieben auf.

Auch Gmünder Handelsbetriebe springen auf. „Echt Gmünd“-Obmann Peter Ruzicka geht davon aus, dass sich auch einige Handelsbetriebe dem Treiben anschließen werden und Mitarbeitende mit Verkleidung Faschingsstimmung aufkommen lassen werden.

Riccardo Jörg und Andreas Weber freuen sich auf die Kooperation für den Foodtruck. Foto: Avia Gmünd Foto: Avia Gmünd

Ein kostenloser halbstündlicher Shuttlebus verkehrt von 15 bis 21 Uhr zwischen den Gasthäusern und soll für einen sicheren Transport sorgen. Für die Avia-Station kündigt Geschäftsführer Andreas Weber den „Los Diablos“-Foodtruck an, der am Faschingdienstag erstmalig als Würstelbude ab 11 Uhr vor Ort sein wird und ab Mitte März regelmäßig geöffnet ist.

Eine Abordnung der Stadtkapelle Gmünd wird im Stadtgebiet schon ab dem Vormittag für eine musikalische Einstimmung sorgen. Die Stadtgemeinde unterstützt die Veranstaltung: „Es freut mich sehr, dass sich die Gastronomen unserer Stadt wieder zusammengeschlossen haben, um ihre einzelnen Aktivitäten am Faschingdienstag zu bündeln und gemeinsam zu vermarkten“, sagt Bürgermeisterin Helga Rosenmayer.

Fasching in der Burgstadt. In Heidenreichstein wird schon seit vielen Jahren der Faschingssamstag von den Fußballern mit einem tollen Programm gestaltet und gefeiert. War bis jetzt die Margithalle der Veranstaltungsort, so gehen die Verantwortlichen heuer einen neuen Weg. Erstmals steht dabei das Restaurant „Kaskuchl“ in der Käsemacherwelt im Mittelpunkt und dient am 18. Februar als Veranstaltungsort des „FC Heidenreichstein-Faschingsgschnas“.

Start ist bereits um 14 Uhr mit einem lustigen Kindernachmittag samt zahlreichen Spielen inklusive einer Hüpfburg. Mit einem bewährten Programm und dem Motto „Jubel, Trubel, Heiterkeit“ startet dann um 19 Uhr die Faschingsunterhaltung mit einer Party Area, DJ, diversen Auftritten und Showeinlagen und vielen weiteren Höhepunkten, bei denen die Besucher bestens unterhalten werden.

