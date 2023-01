Fast 5.200 Wahlberechtigte weniger: Wohin sind die Wähler?

Foto: NOEN

Vergleicht man die Landtagswahl 2018 mit jener am 29. Jänner, fällt ein Aspekt auf: Ganz Niederösterreich hat an potenziellen Wählern verloren, im Durchschnitt um 7,5 Prozent. Mit einem Minus von 17,6 Prozent musste der Bezirk Gmünd den anteilsmäßig höchsten Rückgang an Wahlberechtigten hinnehmen.

Vor fünf Jahren haben die Parteien um die Gunst von rund 34.720 Wahlberechtigten gebuhlt, heuer sind es nur mehr 29.530 Personen. Der Rückgang um fast 5.200 Personen entspricht ziemlich genau der Einwohnerzahl der Stadtgemeinde Gmünd. Zum Einen ist die Bevölkerung im Bezirk generell weniger geworden – im Laufe des Jahres 2021 gab es zum Beispiel knapp 170 Hauptwohnsitzer weniger.

Zum Anderen ist das Wahlrecht für Nebenwohnsitzer weggefallen. „Es gibt viele Personen aus dem Raum Wien, die einen Nebenwohnsitz bei uns haben und auch Waldviertler, die ihren Hauptwohnsitz wegen der Parkpickerl-Neuregelung in Wien gegen einen Nebenwohnsitz getauscht haben“, sagt Bezirkshauptmann Stefan Grusch und spricht von einem „großen Aderlass“ für den Bezirk. Mit dem Wahlrecht für Nebenwohnsitzer sei eine hohe Zahl an Einsprüchen einhergegangen, das ist laut Grusch spürbar weniger geworden. Rund um die Gemeinderatswahl 2020 führten etwa in Litschau Einsprüche vors Gericht.

Ende 2021 hatte Litschau die meisten Nebenwohnsitze im Bezirk, zwischen den beiden Landtagswahlen liegt alleine hier ein Minus von 740 Wahlberechtigten. In Gmünd gibt es 650 potenzielle Wähler weniger, in Heidenreichstein rund 640 und in Schrems rund 500.

