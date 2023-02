Fit am Arbeitsplatz: Firmen schauen auf ihr Team

Dass Arbeitgeber von gesunden und fitten Mitarbeitern profitieren, das steht wohl außer Zweifel. Deshalb bieten vor allem größere Betriebe – aber nicht nur sportliche Aktivitäten, Kooperationen mit Fitness-Studios und gesunde Jausen an. Wie diese Angebote aussehen, fragte die NÖN in einigen Firmen im Gmünder Bezirk nach.

Vom Ingwershot bis zum Yoga

Die Gesundheit spielt natürlich im Moorheilbad Harbach eine große Rolle – nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Mitarbeiter. „Um die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu fördern und zu gewährleisten, haben wir ein eigens dafür entwickeltes Programm ins Leben gerufen“, betont Geschäftsführerin Viktoria Magenschab. Das „Lebensstil-Programm“ beinhaltet Workshops oder Kurse. „So wurden beispielsweise Yoga, Kraft- und Sensomotorik-Training, Workshops mit unseren Diätologinnen, Kräuterwanderungen und vieles mehr angeboten. Es gibt zahlreiche Teilnehmer“, weiß Magenschab.

„Gesunde Ernährung“ spielt im Moorheilbad eine große Rolle. „Den Mitarbeitern stehen täglich ein bis zwei Mittagsmenüs zur Auswahl, dazu gibt es auch Suppe, ein ausgiebiges Salatbuffet und Desserts. Sie bekommen täglich eine kostenlose ,xunde’ Jause, bestehend aus Obst und Bio-Joghurt aus unserer eigenen Bio-Molkerei und können sich zwischendurch mit gesunden Ingwershots, selbst gemachten Minz-Eistees, Smoothies oder in der Weihnachtszeit auch mit leckeren aber gesunden Punsch erfrischen.“

Für Viktoria Magenschab sind gesunde und fitte Mitarbeiter „der Grundstein für ein erfolgreiches Unternehmen. Nur so können wir unsere Patienten und Gäste 365 Tage im Jahr bestens betreuen.“ Fakt sei: „Nur gemeinsam können wir gesunde Perspektiven zur Steigerung der Lebensqualität schaffen.“

Eigenes Gesundheitsteam

Bei Eaton Industries in Schrems haben Firmenleitung und Betriebsrat ebenfalls ein umfangreiches Angebot für das Team geschaffen. Ein eigenes „Gesundheitsteam“ organisiert Bewegungsprogramme. „Aktuell rufen wir die Mitarbeiter zur Teilnahme an der Spusu-NÖ-Firmenchallenge auf, und wir nehmen auch an der Aktion ‚Österreich radelt – Jede Radfahrt zählt‘ teil“, sagt Arbeiter-Betriebsratsvorsitzender Werner Müller. Eaton unterstütze einige Laufevents wie den Ottensteiner Seelauf.

Zur gesunden Ernährung trägt die Firmenleitung ebenfalls bei. Mittwochs gibt es Gratisobst, und die Nachtschicht-Mitarbeiter erhalten einmal pro Woche eine Gratissuppe. In der Werkskantine stehen außerdem Salate bereit, damit sich die Mitarbeiter auch hier eine gesunde Jause besorgen können.

Auf ins Fitnessstudio

Einige Firmen kooperieren mit den von Jürgen Hobiger geführten Fitnessstudios „Injoy“ (vormals Chili-Gym) in Gmünd, Weitra und Zwettl. „Diese Kooperationen reichen von der Studio-Mitgliedschaft bis hin zu diversen Kursen wie „Gesunder Rücken“ oder „Bauch Bein Po“. „Diese Angebote werden sehr gern genutzt, da dieses Konzept für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation ist“, betont Hobiger. Mittlerweile haben Gea/ Waldviertler Werkstätten, Agrana-Stärke, T-Systems Austria GesmbH oder die RMTH GmbH diesen Weg für gesunde und fitte Mitarbeiter eingeschlagen. „Und es werden immer mehr“, sagt Jürgen Hobiger.

Fitness über die Arbeiterkammer

Generell stehe es jedem Betrieb offen, Angebote zur Gesundheit und Fitness für Mitarbeiter anzubieten. „Man kann durch Gesundheitsförderung die Krankenstandstage oder Kur- und Rehaaufenthalte der Mitarbeiter reduzieren, das ist Fakt“, betont Arbeiterkammer-Bezirkschef Michael Preissl. Die Arbeiterkammer selbst habe auch Angebote für Mitglieder, die von Kabarett-Workshop, Achtsamkeitstraining über Yoga bis hin zum Lauftraining reichen. Neu im Programm ist die „Vitalakademie“, bei der auf die psychischen und physischen Belastungen durch die Corona-Pandemie eingegangen wird. „Diese Seminare finden in Reichenau an der Rax statt“, erklärt Preissl.

