Fitness Union Waldviertel: Mehr Trainer, mehr Angebot

Für Bewegung sorgt die Fitness Union Waldviertel seit Jahren in vielen Gemeinden des Bezirkes. Aber auch innerhalb des Vereines gibt es Bewegung: Einige neue Trainer wurden willkommen geheißen, einige haben Ausbildungen abgeschlossen. In 33 Schulklassen und in 14 Kindergartengruppen wird das Projekt „Kinder gesund bewegen“ jetzt angeboten.

„Für unsere Vizepräsidentin Tina Schwingenschlögl war das vergangene Jahr ein sehr erfolgreiches Ausbildungsjahr. Sie hat ihre Übungsleiterausbildung für Prä- und Postnatale Fitness sowie den Übungsleiter polysportives Kleinkinderturnen erfolgreich abgeschlossen“, so Präsidentin Marina Weissensteiner. „Demnach wird Tina kommenden Herbst einen Kurs für Schwangere, Stillende und Jungmamas anbieten.“ Im Sommer absolvierte Schwingenschlögl außerdem das Spezialmodul für den Übungsleiter in Tanzpädagogik und wird ab Oktober in den Räumlichkeiten der neuen Tagesbetreuungsstätte für Kleinkinder Turnen und Tanzen ab drei Jahren sowie Tanzchoreos für Kids und Teens anbieten.

Zwölf Institutionen für Kinder

Neue Trainer starten bei den Kursen „Kinder gesund bewegen“ durch. „Nach zwei bewegungsarmen Schuljahren werden wir wieder Kurse für Kinder anbieten und das in zwölf verschiedenen Institutionen. Dabei geht es in sieben Volksschulen und fünf Kindergärten darum, dass sich die Kinder gesund bewegen“, ist Weissen steiner doch etwas stolz. Hier werde ein Bewegungsangebot in Kooperation des Sportministeriums mit den Dachverbänden und Vereinen gratis angeboten.

Neben Kathrin Haidvogl konnten mit Bianca Traxler, Reinhard Preisinger und Patrick Kitzler weitere neue Trainer mit ins Boot geholt werden. Während Haidvogl, Traxler und Preisinger überwiegend im Bezirk für mehr Bewegung sorgen, ist Patrick Kitzler im Zwettler Bereich für das Projekt „Kigebe“ unterwegs. Dieses Projekt ist Präsidentin Weissensteiner besonders ans „Herz gewachsen“, war sie doch seit 2014 mehrere Jahre selbst in Schulen und Kindergärten unterwegs, um die Kinder eine gesunde Bewegung zu ermöglichen. „Das hat schon etwas bewirkt. Einige Kinder waren damals dabei, die jetzt in Ergebnislisten der Schul-Landesmeisterschaften vorne mit dabei sind. Andere trainieren bei den Landesverbänden Fußball. Es freut uns auf jeden Fall, ein kleines Puzzleteil dazu beigetragen zu haben.

Rückkehr in die Heimat

Die Fitness Union Waldviertel erhielt mit Franz Mraz einen neuen Trainer für Pilates. Der Waldviertler, der in Wien lebte, hat jetzt er seinen Lebensmittelpunkt in seine Heimat verlegt. Vor einigen Monaten übernahm Bianca Traxler das Eltern-Kind-Turnen und das Kinderturnen in Unserfrau von der vorherigen Trainerin Tina Dienstl. Für Weissensteiner ist diese große Unterstützung von den vielen Trainern nicht selbstverständlich. „Kommunikation ist das Um und Auf, nur so kann man neue Trainer dazu gewinnen.“

