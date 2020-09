Mit einem freundlichen „Hallo“ begrüßt Lina Kashlan ihre Nachbarn. Sie kommt gerade vom Einkaufen, davor war sie in der Moschee – es ist Freitag. Als sie die Wohnung betritt, warten ihre Kinder schon auf sie: der zwölfjährige Walid, die elfjährige Wissam und die zweieinhalbjährige Sham.

Sohn Wassim ist mit Vater Amer zu Besuch bei dessen Mutter in Wien. Die Familie kommt ursprünglich aus der syrischen Hauptstadt Damaskus, floh von dort in den Libanon und kam 2015 nach Österreich – so wie viele andere Geflüchtete auch: Was wurde aus ihnen und wie hat sich die Situation im Bezirk Gmünd entwickelt?

Zusammenkommen im Begegnungscafé

Im Frühling 2017 wurde in der Bezirkshauptstadt der Verein „Gmünd hilft“ gegründet. Während anfangs vor allem Sachspenden gesammelt wurden, geht es nun – drei Jahre später – überwiegend darum, mit den Geflüchteten Deutsch zu lernen und zu üben, Schriftstücke von der Behörde auszufüllen und Hilfe bei Hausaufgaben anzubieten. Freitags wird im Begegnungscafé in Gmünd-Neustadt zum Zusammenkommen eingeladen. In der Zeit des Lockdowns fielen diese Angebote aus, inzwischen geht es wieder weiter. Aber: „Die Geflüchteten sind verunsichert von den vielen Vorschriften rund um Corona“, sagt Obfrau Andrea Seidl-Schuhmacher.

Von der Afghanin Masume erzählt Seidl-Schuhmacher besonders stolz: „Sie ist mit ihrem Mann und fünf Kindern aus dem Iran zu uns geflohen. Sie hat Deutsch auf B1-Niveau erlernt, Arbeit gefunden und den Führerschein gemacht. Ihr Mann führt den Haushalt, sie ernährt ihre Familie und alle Kinder gehen in Gmünd zur Schule.“

Dieses Beispiel zeige, dass nicht nur junge afghanische Männer gekommen seien. Sie schätze, dass 50 bis 70 Personen regelmäßig ins Café kommen. Die Heimatländer sind freilich unterschiedlich – Syrien, Afghanistan, Iran, Irak, Ukraine.

Mehrere Familien seien von Gmünd weggezogen. Ziel war entweder Wien oder die westlichen Bundesländer – weil es dort eher Jobs gebe: „Es gab eine hohe Abwanderung, besonders als die organisierten Quartiere in Gmünd geschlossen wurden.“ Einige haben allerdings Fuß gefasst, Hilfe vom Verein ist aber immer noch nötig: „Vieles ist geschafft, jetzt kommt die Arbeit. Auch die, die man nicht so sieht, zum Beispiel eine Lehrstelle für einen Geflüchteten zu finden.“ Ein Geflüchteter biete Deutsch-Übungen für die anderen an: „Der ist sehr vorbildlich, aber er darf ja sonst nichts arbeiten.“

„Ich will Mechaniker werden.“

Lina Kashlan hat in Syrien als Englisch-Lehrerin gearbeitet, ihr Mann Amer war als Tischler selbstständig. Heute könne der 60-Jährige wegen seiner Gesundheit nicht mehr als Tischler arbeiten, erzählt Lina Kashlan. Sie möchte allerdings wieder unterrichten. Lehrerin für die eigenen Kinder war sie in den vergangenen Monaten ohnehin: „Ich lerne mit den Kindern.“ Das Verstehen fällt ihr leichter als das Sprechen, manchmal springt der zwölfjährige Walid als Übersetzer ein. Sein Lieblingsfach in der Schule ist Deutsch, Wissam mag Mathematik. Vor dem Schulstart gingen sie zur Sommerschule. Dass die Kinder eine gute Ausbildung bekommen, sei wichtig. „Ich will Mechaniker werden“, sagt Walid.

Mobilität ist oft eine Herausforderung

Auch der Verein „Miteinander in Schrems“ organisiert ehrenamtlich Deutschkurse für Geflüchtete. „Wir fangen bei manchen an wie mit Volksschülern“, sagt Obfrau Brigitta Holzer. Denn es habe auch ein paar Analphabeten unter den Betreuten gegeben: „Das Schlüsselwort ist Deutschlernen.“ Wobei das bei den Jüngsten durch Kindergarten und Schule wesentlich einfacher klappe. Zu Problemen mit Geflüchteten sei es kaum gekommen.

Zwei Fälle habe es allerdings gegeben, wo eingegriffen werden musste: Einer habe den anderen beschimpft, es kam zum Streit. Auch aus Schrems seien viele abgewandert: „Manche haben einen guten Weg eingeschlagen, wobei das oft schwere Wege sind“, sagt Holzer: „Es ist alles eine Jobsache.“ Wer keinen Job finde, wechsle das Bundesland. Andere hätten nach zweimalig negativem Asylbescheid Österreich ganz verlassen: „Sie versuchen ihr Glück in einem anderen Land – und haben es auch.“ Seit über einem Jahr seien keine neuen Flüchtlinge mehr gekommen.

Herausfordernd ist auch die Mobilität: Manche Flüchtlinge haben einen Führerschein, der allerdings umgeschrieben werden muss: „Das ist sehr teuer“, betont Holzer. Oft müsse der Verein für den Transport einspringen: „Es wird überhaupt nicht bedacht, dass die Leute nicht von A nach B kommen.“ Familie Kashlan besitzt ein Auto, Mutter Lina hat ihre Lenkberechtigung: „Ein Führerschein ist gut“, lacht sie.

Aus der Krise gelernt

„Damals gab es so gut wie gar keine Probleme. Zumindest in keinen nennenswerten Zahlen, die besorgniserregend wären“, sagt Bezirkspolizeikommandant Wilfried Brocks: „Aus heutiger Sicht kann man sagen, dass es immer weniger geworden ist und in den Problemstellungen nicht auftaucht. Dass sehr viel weniger Asylwerber da sind, als damals und die sind polizeilich unauffällig. Gmünd gehört mit zu den sichersten Regionen, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa.“ Und: „Krisen sind schwierig zu bewältigen, hinterher weiß man das eine oder andere besser. Ich habe den Eindruck, dass es mit den damaligen Mitteln gut bewältigt wurde“, betont er.

Es sei zwar vorgekommen, dass Einheimische besorgt waren, wenn Geflüchtete in Gruppen zusammensaßen, so Brocks: „Das kann dazu führen, dass der eine oder andere sagt ‚Das will ich nicht’, das ist aber auch okay.“ Zu gefährlichen Situationen sei es nicht gekommen.

Jugendliche: Probleme sind ähnlich

In der Jugendherberge in Neu-Nagelberg waren über 20 unbegleitete minderjährige Burschen einquartiert: „Es ist klar, dass es zu Spannungen kommt, wenn 24 Jugendliche auf engem Raum zusammen sind“, blickt Bürgermeister Franz Freisehner zurück. Konflikte habe es eher untereinander gegeben, es musste auch eingegriffen werden.

Aber: „Wir mussten öfter einschreiten, aber wir müssen genauso oft bei Österreichern einschreiten“, sagt Bezirkspolizeikommandant Brocks. Die Problemstellungen seien denen unter österreichischen Jugendlichen sehr ähnlich. Und: „Manches ist auch auf Alkohol zurückzuführen gewesen“, betont Brocks.

Kontaktabbruch war schwer für Ehrenamtliche

Im Lainsitztal formierte sich um Thomas Samhaber und seine Gattin Brigitte eine Organisation zur Betreuung Geflüchteter. Inzwischen wurden die Tätigkeiten eingestellt, viele Geflüchtete sind auch von hier abgewandert. Wesentliche Aufgabe war damals die Kommunikation, sagt Thomas Samhaber: „Die Menschen sind aus unterschiedlichen Gegenden gekommen und hatten keine Ahnung über das Waldviertel. Die Einheimischen waren skeptisch und wussten auch nicht: Wie sollen sie helfen?“

Probleme habe es gegeben, als vier irakische junge Burschen und eine Familie aus Afghanistan ein Badezimmer teilen mussten: „Das hat zu Konflikten geführt, wir haben das dann aber geschlichtet.“ Zogen Flüchtlinge weg, sei das für die Helfer schwer gewesen, sagt Samhaber: „Der Kontakt war aus, die Betreuungspersonen sind zurückgeblieben. Uns Freiwilligen ist nach eineinhalb Jahren die Luft ausgegangen.“ Nicht alle sind abgewandert, Samhaber erzählt von einer Familie: „Der Vater kommt aus dem Irak und hat dort einen Bombenangriff überlebt. Die haben zwei Kinder, die in Österreich geboren sind. Der ältere Sohn heißt Michael.“

Ländliches Wohnen lieb gewonnen

Aus dem Waldviertel wegzuziehen, kann sich Lina Kashlan nicht vorstellen. Obwohl sie aus der Großstadt Damaskus kommt, hat sie das neue Zuhause lieb gewonnen, Wien sei keine Option. Viel lieber würde sie von der Wohnung in ein Dorf ziehen: „Ein Garten wäre wichtig“, sagt die vierfache Mutter.

Zurück nach Syrien möchte – und könne – die Familie nicht: „Es ist ja alles kaputt.“