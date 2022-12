Fotogalerie: Adventzeit ist auch Punschzeit

In Waldenstein hat die Fitness-Union um Obmann Stefan Weissensteiner ins Pfarrzentrum geladen, während sich in Wetzles Feuerwehr-Kommandant Jürgen Schuster und „seine“ Floriani über viele Besucher beim traditionellen Weihnachtstreff gefreut haben.

Auch in Heidenreichstein hat sich einiges getan: Bei der Schirmbar sorgten die „Schankkräfte“ Anja Fürnweger, Patrick Koller, Iris Fronhofer und Angelika Böhm von der Jungschar für warme Getränke. Neben dem „Studio Hairstyle“ wurde zugunsten der Rettungshundestaffel Heidenreichstein ausgeschenkt. In Kleedorf wurde ebenfalls für den guten Zweck gesammelt, diesmal für das Kinderschutzzentrum „Kidsnest“ und die Feuerwehrjugend. Die Mitglieder des Dorfvereins um Markus Hödl haben keine Kosten und Mühen gescheut, um einen gemütlichen Abend bei Punsch und anderen Köstlichkeiten zu gestalten.

In Amaliendorf veranstaltete die Feuerwehrkapelle wieder einen „Musi-Punsch“, nicht nur Obmann Markus Anibas und Kapellmeister Manfred Jillecek genossen dort die gute Stimmung bei Musik und Getränken. Als Einstimmung auf die Weihnachtszeit fand am schon 8. Dezember der „SPÖ-Advent-Punsch“ am Schubertplatz in Gmünd-Neustadt statt. Gesammelt wurden Spenden in der Höhe von 635 Euro, die von den Stadträten Thomas Miksch und Michael Bierbach der NSG Gmünd/Eibenstein für die Nachwuchsarbeit übergeben wurden. Für diese Unterstützung bedankten sich die Funktionäre Thomas Mezera (Kassier SC Gmünd) und Georg Janda (Sportlicher Leiter SV Eibenstein).

Der Alpaka-Hof in Abschlag lud am Wochenende zu einem Weihnachtsevent. Hausherr Harald Vogler freute sich, dass bei einigen Verkaufsständen Hausgemachtes angeboten werden konnte. Es wurde auch eine Verlosung veranstaltet, die in Anwesenheit von Bürgermeister Manfred Grill von „Glücksengerl“ Lisa gezogen wurde. Einen Warengutschein für den Alpaka-Shop gewann Günter Rausch, über eine Hofführung freute sich Daniel Kikecz und der Hauptpreis, eine Alpakawanderung für die ganze Famile, ging an Stefan Kitzler, der seine Enkel mitnehmen wird.

