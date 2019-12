Die FPÖ und die Grünen sind bei der Gemeinderatswahl im Jänner in weit mehr Gemeinden vertreten als noch 2015. Die FPÖ schaffte es in elf Gemeinden, die Grünen in vier.

Erstmals startet Dietmar Butschell für die FPÖ in Weitra als Listenerster. Auch in Brand-Nagelberg gibt es mit Robert Glaser eine Premiere, ebenso in Eggern mit Jürgen Schaupeder, in Heidenreichstein mit Mario Groschan und in Litschau mit Andreas Schmalzbauer. Das passiert auch in St. Martin. Hier versucht es ein Altbekannter. Ewald Köpf stellt sich als unabhängiger Kandidat der freiheitlichen und unabhängigen Liste „Pro St. Martin“ der Wahl. Das tat er bereits vor Jahren als SPÖ-Mandatar, als ÖVP-Vertreter im ÖAAB und Wirtschaftbund und als geschäftsführender Gemeinderat des freien Bürgerforums, bis er bis 2007 von der eigenen Liste abgesetzt worden ist. „Ich bin ein Visionär, es tut sich zu wenig“, meint Köpf.

„Mit geschäftsführender Gemeinderätin Anja Scherzer in Amaliendorf-Aalfang, Hermann Hahn in Bad Großpertholz, Stadtrat Benjamin Zeilinger in Gmünd, Gemeinderat David Böhm in Kirchberg und mir in Schrems haben wir bereits erfahrene Mandatare. Ziel ist, unsere acht Mandate auf 15 oder 16 Mandate auszuweiten, obwohl wir unsere Erwartungen wegen der Eskapaden auf Bundesebene schon stark zurückgeschraubt haben“, betont FPÖ-Bezirksparteiobmann Walter Hoffmann.

Grüne von zwei auf vier Gemeinden verdoppelt

Für die Grünen wird es in Hoheneich und in Waldenstein eine Premiere geben. In Hoheneich steht Angelika Kremsner an der Spitze und in Waldenstein Christian Oberlechner (die NÖN berichtete). Gemeinderätin Manuela Schuster in Heidenreichstein ist bereits seit 2005 im Amt und geht ins Rennen um ihre vierte Periode. Der Schremser Grün-Mandatar Ferry Kammerer, der seit 2015 im Gemeinderat sitzt, ist auch diesmal Spitzenkandidat. „Wir konnten uns von zwei Gemeinden auf vier verdoppeln“, freut sich Manfred Stattler.

Der Gmünder Vizebürgermeister Hubert Hauer von der Liste AfG holte sich mit dem ehemaligen SPÖ-Gemeinderat Karl Ferus Verstärkung (die NÖN berichtete). In Hirschbach wird noch ein Vizebürgermeister, nämlich Rupert Bachhofner, mit der Liste Hirschbach, ins Rennen gehen.

Unserfrau-Altweitra hat mit Erwin Neugschwandtner von der Unabhängigen Bürgerliste ebenfalls ein bekanntes Gesicht auf der Wahlliste. Das ist auch in Kirchberg mit Norbert Edinger und seiner Liste „Wir für Kichberg“ so. In Waldenstein tritt Günter Kainz mit seiner Bürgerliste wieder an. Das tut auch Roland Edinger in Litschau. Das BZÖ verschwindet: Wolfgang Zibusch tritt in Schrems nicht mehr an.