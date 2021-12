Franz-Josefs-Bahn: Erste Fahrt mit letztem Zug

Bahn-Aktivist Gerald Hohenbichler konnte es nicht entgehen lassen und verfolgte die erste Fahrt mit dem neuen Spätzug von Wien nach Gmünd am 12. Dezember. Wie berichtet gibt es nun eine neue Verbindung an der Franz-Josefs Bahn von Freitag bis Sonntag mit Start um 22.28 Uhr in Wien und Ankunft um 00.42 Uhr in Gmünd. „Eine Sensation mit Zeitgeschichte“, sagt Gerald Hohenbichler von der Initiative Pro-FJB. „Das ist der erste Zug in der 2. Republik, der um diese Zeit nach Gmünd fährt.“ Ungewohnt die Ankunft – „der Bahnhof Gmünd hell erleuchete um eine Uhrzeit, zu der eigentlich alle Lichter abgedreht sind.“

„Vergebene Chancen.“

Der neue Spätzug soll es ermöglichen, Kultur- oder Sportveranstaltungen in Wien ohne Übernachtung besuchen zu können. Für Hohenbichler, der sich darüber freut, überwiegen jedoch weiterhin die „vergebenen Chancen“: „Der Kardinalsfehler ist und bleibt weiterhin die fehlende Gesamtstrategie für die Franz-Josefs-Bahn. Der jahrelang groß angesagte FJB-Ausbau ist zu einer Attraktivierung und schließlich zu einer Ertüchtigung geschrumpft.“ Es würden nur bauliche Erhaltungsmaßnahmen auf einer 150 Jahre alten Kurvenrasse übrig bleiben.

Dabei wäre eine Fahrzeitverkürzung Gebot der Stunde. „Die kurzfristige Fahrzeitverkürzung von 15 Minuten, welche durch typenreine Cityjet Desiro-Einsätze bei jeder Fahrplanumstellung möglich wäre, wurde wieder nicht umgesetzt. Die dringend notwendige Abkürzung des Allentsteiger Knies wird auf die Jahre nach 2040 verschoben.“

SPÖ springt auf

Einen Ausbau inklusive Fahrzeitverkürzung sowie interationale Verbindungen fordert im Zuge der Fahrplanumstellung auch die SPÖ: „Mit dem Bau der Franz-Josefs-Bahn vor über 150 Jahren hat der Aufschwung in unserer Region begonnen. Wir müssen unser dieser Geschichte und der Leistung eines solchen Projektes rückbesinnen. Ein schnelles Eisenbahnnetz wird unsere Region auch in Zukunft wirtschaftlich und ökologisch nach vorne bringen“, sagt Stadtrat Michael Bierbach. Wo es schnelle Verbindungen gebe, werden diese auch angenommen: „Der ökologische Aspekt ist ein zusätzliches Plus.“ E-Mobilität und Breitbandtechnologie in Verbindung mit einem schnellen Eisenbahnnetz seien die Schlüssel für Fortschritt im Einklang mit der Ökologisierung.