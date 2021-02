Die Friseure haben seit Montag wieder offen. Die Freude darüber scheint allerdings durch die neuen Rahmenbedingungen gebremst.

Telefone heiß gelaufen

„Es ist super, dass wir aufsperren können – nur die Auflagen sind ein Wahnsinn“, sagt Walter Konitschek, Bezirksvertrauensperson der Friseure: „Momentan machen sie mit uns, was sie wollen.“ Die Telefone seien im Vorfeld der Öffnungen heiß gelaufen, die Termine gleichzeitig aber eingeschränkt: Während bei zeitintensiveren Arbeiten wie dem Färben in Einwirkzeiten üblicherweise andere Kunden bedient wurden, sei das jetzt in vielen kleinen Salons nicht mehr möglich.

Dass manche Kunden auf den Friseurbesuch verzichten werden, kann er sich schon vorstellen: „Es gibt viele, die nicht gehen wollen. Dann wird er sich die Haare von einem Pfuscher machen lassen.“

Weitraer Salon: Unklarheiten gab es viele

Ähnliches hat auch Gabriele Kainzer in ihrem Weitraer Salon erlebt: „Ein paar Kunden haben angerufen und gesagt: ‚Dann gehe ich eben nicht zum Friseur.‘ Es lebe das Pfuschertum.“ Ganz klar seien die Regelungen nicht gewesen: „Ich musste vielen erklären, was sie zu tun haben.“

Aufgrund des Platzangebotes kann sie im hinteren und vorderen Geschäftsteil nur jeweils einen Kunden unterbringen. Zu Beginn der Vorwoche seien die Anfragen weniger gewesen, vor dem Wochenende kam eine Steigerung. In der ersten Woche will sich Kainzer um Anrufe und Einteilungen kümmern – um ihren Mitarbeiterinnen zumindest das abzunehmen. Mit der neu geschaffenen Teststraße in Großschönau könne der maximal 48 Stunden alte Covid-Test für ihre Kunden einfacher eingehalten werden, sagt sie. Dass die Friseurinnen wegen hoher Nachfrage Überstunden einlegen, könne sie sich schlichtweg nicht leisten.

Unseriöse Angebote in Heidenreichstein

„Wir fühlen uns vorgeführt und ausgenutzt“, sagt Astrid Rauchecker, Inhaberin der Regenbogenstudios in Heidenreichstein und Vitis. Die Größe sei im Salon nicht das Problem. Die Friseurbranche sieht Rauchecker vielmehr als „Probeobjekt für die Gastronomen“, die Kunden zum Testen gezwungen: „Die Leute sind in der Not, weil sie hübsch aussehen wollen.“ Trotzdem haben auch ihr viele Kunden abgesagt, wie sie erzählt.

Häufigster Grund: die Tests. Es habe unseriöse Angebote gegeben. Mangelnde Mobilität gepaart mit der Zeitspanne von 48 Stunden seien weitere Hindernisse: „Man ist abhängig davon, ob sich Bürgermeister um eine Teststraße bemühen.“

Frust der Kunden abbekommen

Unklarheiten zum Friseurbesuch hat auch sie wahrgenommen: „Die Kunden haben viele Fragen – auch solche, die wir nicht beantworten können.“ Und: „Wir bekommen den Frust der Kunden ab, aber wir können am wenigsten dafür. Eigentlich müsste uns der Staat dafür bezahlen, dass wir die Tests kontrollieren“, sagt sie – und klagt auch über mangelnde Unterstützung für kleine Betriebe: „Es ist ungerechtfertigt, dass man als Einzelunternehmen am Rande des Bankrotts steht. Wir müssen auch von etwas leben.“

In ihrem Salon bietet Astrid Rauchecker auch Fußpflege an. Dabei gehe es um viel mehr als ums Verwöhnen – nämlich auch um medizinische Versorgung: „Es gehört zum Grundbedürfnis eines Menschen, dass er die Haare geschnitten hat und gesunde Fußnägel hat. Darunter leiden sehr viele Menschen – auch Junge.“

Sonderfall mobile Friseure

Daniela Waltenberger aus Groß-Höbarten ist seit mehreren Jahren als mobile Friseurin unterwegs. Die für sie geltenden Regeln seien nicht immer klar: „Es wird von den Geschäften gesprochen aber nicht davon, ob es für uns Ausnahmen gibt.“ Die Nachfrage sei hoch, das Verlangen nach Informationen aber ebenso. Und solange die Verordnung fehlt, könne sie ihren Kunden auf deren Fragen kaum Antworten geben. Sie lässt sich wöchentlich testen – das gebe ihr bei den Hausbesuchen einfach mehr Sicherheit, sagt sie. Sie habe viele ältere Kunden, die nicht mehr mobil seien und nicht zur Teststraße können.

Dieses Problem ist vielleicht gar keines: Die am Montag in Kraft getretene Verordnung um die negativen Tests beziehe sich laut Bezirkshauptmannschaft auf das Betreten von Kundenbereichen – das treffe auf mobile Frisöre nicht zu, es reiche also das Tragen von FFP2-Masken.