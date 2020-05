Die Freude über die Wiedereröffnung der Friseurbetriebe im Bezirk Gmünd ist wohl bei Kunden und Friseuren gleichermaßen groß. Termine zum Haareschneiden sind nach sieben Wochen ohne Friseurbesuch derzeit begehrt, dementsprechend heiß laufen die Telefone seit einigen Tagen.

Für den Bezirksvertrauensmann der Friseure Walter Konitschek aus Schrems war der Start des Gewerbes mit 2. Mai sehr wichtig. „Durch die erforderlichen Maßnahmen haben die größeren Salons einen Vorteil gegenüber kleinen, da ja ein gewisser Abstand zwischen den Arbeitsplätzen sein muss, aber alle sind froh, wieder Kunden betreuen und Einkünfte lukrieren zu können.“ Die Arbeit mit Geschichtsmaske und/oder Schild werde hingenommen. „Wichtig ist, dass alle die Vorgaben einhalten und keine zweite Coronawelle kommt“, so Konitschek.

Harter Zeitpunkt nach Übernahme

Petra Burger, die im Jänner den Friseurbetrieb von Hilde Fuchs in Gmünd übernommen hat, ist in den nächsten Wochen mit Arbeit eingedeckt. „Die Kunden, die nicht sofort einen Termin bekommen konnten, sind sehr verständnisvoll. Uns fehlt nun ein Bedienplatz, aber meine drei Mitarbeiterinnen und ich sind sehr motiviert und freuen uns, dass die lange Durststrecke ohne Einkommen jetzt vorbei ist“, meint Burger, die aus dem Härtefonds 500 Euro Förderung erhalten hat. „Ich bin froh, dass das Geschäft vor Corona gut gelaufen ist, sonst hätte ich die Sperre gleich nach der Übernahme nicht überstanden.“

Drei Plätze weniger in Litschau

Im Friseursalon Böhm in Litschau, den Simone Koller betreibt, gehe es derzeit auch „höllisch ab“. Drei Bedienplätze fallen weg, trotzdem können viele Kunden bedient werden. „Sehr viele Termine haben wir schon vergeben. Es ist schön zu sehen, dass man den Kunden in den letzten Wochen abgegangen ist“, meint Koller. Die fehlenden Einnahmen der vergangenen Wochen seien nicht wettzumachen, sagt Koller: „Aber wir schaffen das“, meint sie, und freut sich über eine wahrnehmbare Aufwertung ihres Berufsstandes in der Bevölkerung.

Schönes Gefühl, gebraucht zu werden

Stammkunden und neue Kunden, die zuvor teils in Tschechien zum Haareschneiden waren, haben sich bei Sabine Geist gemeldet. Auch in ihrem Hair-Studio in Schrems sind die Termine heiß begehrt. „Mein Salon ist groß, da sind Maßnahmen leichter umzusetzen“, meint Geist, die sich auf den Neustart gefreut hatte: „Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man sieht, dass man gebraucht wird.“

Dass die Durststrecke mit Kurzarbeit der Mitarbeiter und großem bürokratischen Aufwand bei Banken nicht einfach wegzustecken ist, sei klar: „1.000 Euro gab es aus dem Härtefonds. Ohne Rücklagen, die wir uns erarbeitet hatten, wäre das nicht zu schaffen.“ Sie schaut positiv in die Zukunft und will im Sommer einen Lehrling aufnehmen. „Es kommt schon eine Poly-Schülerin schnuppern.“