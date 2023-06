Führerschein-Check für Senioren: In der „Schikane“ steckt eine Chance

Mit „Eine Verpflichtung ist nicht der richtige Weg“ bricht der Bezirksobmann des Pensionistenverbandes Michael Preissl eine Lanze für die ältere Generation. „Wenn es schon eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit geben muss, dann müsste das für alle Führerscheinbesitzer kommen. Ansonsten wird die ältere Generation diskriminiert“, sagt Preissl. Man dürfte nicht vergessen, dass es Personen gibt, die mit 50 Jahren kein Fahrzeug mehr lenken können, hingegen sind auch 80-Jährige mitunter noch voll fit. Besser sei es, einen Anreiz etwa für ein Fahrsicherheitstraining zu schaffen, schlägt Preissl vor: „Wer so ein Training absolviert, könnte eventuell bessere Bedingungen bei der Autoversicherung bekommen.“

Für Seniorenbund-Bezirksobmann Raimund Fuchs ist der Plan der EU ebenfalls nicht tragbar: „Auch andere Altersschichten können gesundheitliche Probleme haben, die die Fahrtauglichkeit beeinträchtigen. Nur die Senioren zu überprüfen, das stößt auf großes Unverständnis in dieser Altersgruppe.“ Von der Landesorganisation wurde deshalb eine Resolution gegen dieses Vorhaben erstellt. „Diese tragen alle Bezirksvertreter mit“, sagt Fuchs: „Wenn man die Senioren wieder in den Beruf zurückholt, aber andererseits ihre Fahrtauglichkeit in Frage gestellt wird, ist das nicht nachvollziehbar.“

Ärztevertreter: Nur Österreich hinkt nach

Dass die EU die Überprüfung der Fahrtauglichkeit der Senioren vorschreiben werde, davon geht der Bezirksärztevertreter Christoph Preißl allerdings aus: „Wir in Österreich sind die Einzigen in der EU, die diese Überprüfung noch nicht haben. Daran wird niemand eine Freude haben, aber es dient der Sicherheit.“

Man dürfe diese Verordnung nicht als Schikane sehen, sondern als Chance, sagt Ärztevertreter Preißl. „Man sollte dazu die Perspektive wechseln, die Überprüfung als Sicherheit sehen. Da hat man eine Bestätigung. Außerdem funktioniert das in allen anderen EU-Ländern auch.“ Die Emotionen, die dazu jetzt aufkochen, könne er jedoch verstehen, „das ist wie beim Rauchverbot in den Lokalen. Wir haben aber auch gelernt, damit umzugehen.“

Fahrschule hat Erfahrungen mit Gesundheitschecks

Das Thema beschäftigt seit Langem die Fahrschule „Easy Drivers“, die in der Schweiz schon mit verpflichtenden Gesundheitschecks für ältere Führerscheinbesitzer konfrontiert ist. „Da machen die Ärzte die Gutachten über den gesundheitlichen Zustand. Einen Fahrtauglichkeitscheck gibt es aber nicht“, erklärt Werner Fichtinger, der Waldviertel-Verantwortliche von Easy-Drivers. Senioren würden von Fahrten im Beisein eines unabhängigen Sachverständigen profitieren: „Der erkennt sofort Unsicherheiten, die mit Perfektionsfahrten ganz leicht behoben werden können. Aber auch körperliche Einschränkungen werden gleich erkannt.“ Diese dürfen aber nicht sofort mit einem Führerschein-Entzug enden: „Man könnte diesen Personen nur mehr Fahrten im regionalen Umkreis erlauben oder ihnen empfehlen, auf ein Auto mit Automatik umzusteigen.“

Senioren-Trainings gibt es auch im ÖAMTC-Fahrtechnik-Zentrum Gmünd. Foto: Foto:

Außerdem sei eine Beobachtungsfahrt keine Prüfung, vor der man Angst haben muss. „Ich würde mir in dem Bereich vorrangig viel Aufklärungsarbeit über die Risiken und Chancen wünschen, damit sich jeder selbst mit Hausverstand Gedanken über seine Fahrtauglichkeit machen kann. Am Alter kann man das nicht festmachen, das wäre ein Pokerspiel“, sagt er.

Fahrschule Weber: Nachfrage nach Perfektionsfahrten

Auch in der Gmünder Fahrschule Weber kennt man die Sorgen und Ängste der älteren Fahrzeuglenker. „Zu uns kommen immer wieder Personen, die Perfektionsfahrten buchen“, betont Inhaber Herbert Weber. Die einen hätten sich ein neues Auto zugelegt und kämen mit dem vielen „Piepsen“ nicht zurecht, die anderen sind lange nicht mehr gefahren und wollen wieder mobil werden. „Bei diesen Perfektionsfahrten sieht man sofort, ob die Abläufe sitzen oder das Fahrzeug beherrscht wird. Gibt es Probleme, dann helfen wir, diese zu beseitigen.“

Dass der Plan der EU bei über 70-Jährigen abgelehnt werde, ist für Weber nachvollziehbar. „Die Lenker der großen Lkw müssen ab 60 Jahren alle zwei Jahre zu einem Check. Eine ärztliche Untersuchung ab einem gewissen Alter finde ich auch für alle anderen Führerscheinbesitzer nicht so schlecht, denn man will oft nicht wahrhaben, dass man nicht mehr Autofahren sollte. Machen Familienmitglieder darauf aufmerksam, spielen sich oft Dramen ab. Gibt es ein Attest oder Bescheid, geht das vielleicht leichter.“ Dass Senioren diskriminiert werden, kann Weber nicht gelten lassen: „Macht ein 38-Jähriger einen Motorradführerschein, dann gehört er zur Risikogruppe und muss verpflichtend um zwei Fahrstunden mehr machen als ein Jüngerer. Das ist aber den Betroffenen egal.“

Begeisterung über freiwillige Seniorentrainings

Weber verweist auf die freiwilligen Seniorentrainings, die mit dem ÖAMTC im Fahrtechnikzentrum Gmünd angeboten werden. „Davon sind die Senioren vollauf begeistert.“ Das bestätigt auch ÖAMTC-Stützpunktleiter Ewald Braunstein, der von „praktischen Trainings für Menschen über 60“ spricht. Damit leiste man einen aktiven Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit älterer Generationen.

„Der Führerscheinkurs liegt bei den meisten Senioren viele Jahre zurück. Das Training ist eine Auffrischung und macht Teilnehmern bewusst, worauf sie besonders achten sollen. Geschult werden das Reaktions- und Konzentrationsvermögen der Teilnehmer und sie lernen die modernen Sicherheitssysteme im Auto kennen. Auch jüngere Autolenker sind damit überfordert“, so Blauensteiner. Infos zu Senioren-Trainings gibt es auf der ÖAMTC-Website.