Bezirk Gmünd: Fünf neue Coronafälle in zwölf Stunden .

Historischer Anstieg in der Gmünder CoV-Bilanz: Die Anzahl der jemals an Corona erkrankten Personen im Bezirk hat sich innerhalb von zwölf Stunden auf 27 erhöht (Stand: 17. September 10 Uhr). Die Gesundheitsbehörde arbeitet mit Hochdruck an der Erhebung dieser neuen Fälle.