Für den guten Zweck: 120 Herzen an einem Nachmittag genäht

Es surrten die Nähmaschinen, Kissen wurden zugeschnitten, befüllt und fertiggestellt. Rund 20 Frauen und zwei Mädchen trafen sich in der Vorwoche in St. Martin wieder zum Produzieren großer und kleiner Herzen sowie Flügerl. Sie schufen an diesem Nachmittag um die 120 Teile, die für die großen und kleinen Patienten im Sterntalerhof im Burgenland, im Hospiz Netz in Wien sowie in den Krankenhäusern Krems, Zwettl und Horn bestimmt sind. Mittlerweile gab es auch eine Lieferung in die Kinderburg in Rappottenstein.

„Unsere Herzen und Flügerl gibt es nicht zu kaufen, sie werden nur verschenkt. Wir nähen sie aus hautfreundlicher Baumwolle und befüllen sie mit Füllmaterial der Salzburger Firma Wenatex. Das kann man sehr gut waschen und gut verarbeiten“, erklärt die Albrechtserin Claudia Pregesbauer, die mit Gabi Amstetter im Februar 2020 mit dem Nähen der Herzen und Flügerl begonnen hat. „Unsere Erzeugnisse dienen als Stützkissen und Seelentröster“, sagt Amstetter.

Daraus entwickelte sich eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Frauen, die Gutes tun wollen. Seither haben 350 große Herzen, 150 kleine Herzen und 160 Flügerl die Besitzer gewechselt. „Die Rückmeldungen der Patienten sind unbeschreiblich. Wenn man hört, dass manche meinen, sie hätten ihre Krankheit nicht ohne unsere Herzen oder Flügerl überstanden, sind wir voller Freude und auch etwas stolz“, sagt Pregesbauer.

„Es gibt viele Handgriffe zu tun und man braucht nicht unbedingt nähen können“ Claudia Pregesbauer

Die Näherinnen treffen sich in unregelmäßigen Abständen und genießen die gemeinsame Arbeit. Fürs leibliche Wohl bringt jede Teilnehmerin etwas mit. „Jede bringt ihr Talent ein. Es gibt viele Handgriffe zu tun und man braucht nicht unbedingt nähen können“, sagt Claudia Pregesbauer, die auf weitere Unterstützung in Form von Helfern oder auch Spendern hofft. Das Material wird zu 100 Prozent aus Spenden finanziert. Das Projekt unterstützten schon einige Private, Firmen und Vereine, etwa die Raiba Oberes Waldviertel, die Kinderfreunde Bärnkopf oder der Dorferneuerungsverein Großneusiedl. „Eine große Stütze ist Ingrid Säuerl aus Heidenreichstein. Sie hat uns nicht nur 42 Meter Stoff gespendet, sie bestellt uns auch den qualitativ hochwertigen Baumwollstoff zu sehr guten Bedingungen“, so Gabi Amstetter.

Am 12. August wird ab 9 Uhr im Feuerwehrhaus in Großschönau genäht.