Fußball-WM in Katar: „Feiern mit Fußball, was das Zeug hält“

Die erstmalige Austragung der Endrunde einer Fußball-WM in der kalten Jahreszeit beschäftigt.

„Die Fußball-WM ist natürlich in aller Munde, dass sich konkret deshalb jemand einen neuen Bildschirm kauft, kann ich nicht bestätigen“, erklärt Elektrohändler Eduard Hörmann aus Waidhofen mit Filiale in Schrems. Privat sieht der Fußballfan die WM in Katar mit gemischten Gefühlen: „Die Umstände sind fragwürdig. Es wäre unfair gegenüber den Sportlern, würde man die Spiele boykottieren.“ Lässt es sich zeitlich vereinbaren, wird Hörmann sich einige Spiele ansehen: „Welche, das entscheide ich dann aber kurzfristig.“

Katar-Reisen nicht gefragt, Kino schon

Im Waldviertler Reisebüro Frank gab es bisher keine Anfragen bezüglich Flugverbindungen nach Katar, sagt Dana Miedler: „Auch seitens unseres Unternehmens wurde keine Gemeinschaftsreise geplant.“

Julia Gaugusch-Prinz, Inhaberin der Waldviertler Kinos Gmünd-Zwettl, sieht in der WM keine Konkurrenz für ihr Geschäft. „Die Besucherzahlen sind mittlerweile ganzjährig extrem filmabhängig“, sagt sie. Wäre der Bewerb in Europa oder das österreichische Team dabei, wäre die Situation eventuell anders. Früher haben die großen Verleihfirmen solche Termine umgangen, doch diesmal startet Disney sogar seinen zweitgrößten Film des heurigen Jahres, „Black Panther 2“, praktisch zeitgleich. – „Und der wird gut gehen“, so Gaugusch-Prinz: „Das Kino nicht aufsperren, ist keine Option.“ Der Besucherandrang im Kino während solcher Großereignisse generell sei wegen der Beginnzeiten auch eine Frage der Zeitverschiebung.

Von Begleitumständen irritiert

Der Gmünder Glasermeister Thomas Eigenschink ist Hobbyfußballer, er wird sich einige Matches im TV ansehen – welche, entscheidet er kurzfristig. „Gefühlsmäßig sollte die WM schon im Sommer sein.“ In diesem Veranstalterland sei es wegen der Temperaturen sicher besser, wenn sie im Winter stattfindet. „Wegen der Gerüchte über ausgebeutete Arbeiter und der mit hohem Aufwand klimatisierten Stadien habe ich kein so gutes Gefühl“, sagt er indes. Einen Titelfavoriten hat Eigenschink nicht, aber: „Die Südamerikaner schätze ich diesmal sehr stark ein, einer von ihnen wird im Finale sein.“

Leider kein Mitfiebern im Freien

Der Schremser Unternehmer Günter Fürnkranz, aktiver und passiver Fußballfan, will sich die Spiele nicht entgehen lassen, zumindest nebenbei am Handy oder Tablett dabei sein. „Meine ganze Familie ist fußballbegeistert, bei vergangenen EMs und WMs im Sommer haben wir schon mal Leinwand und Beamer nach draußen gestellt“, bedauert er die Veranstaltung im Advent. Er kritisiert außerdem die Vergabe der Fußball-WM an ein Land, das die komplette notwendige Infrastruktur erst errichten musste und zweifelt an der dortigen Fußballbegeisterung.

Seine Favoriten: Deutschland, Brasilien, Frankreich und Argentinien, eine Überraschung ist nicht ausgeschlossen. „Ich drücke die Daumen für Argentinien und hoffe auf einen spielfreudigen Messi.“

Zu einer nachgesagten Verbindung zwischen Fußball-WM und Bierkonsum sagt der Schremser Bier-Brauer Karl Trojan, dass hier schon länger kein signifikanter Zusammenhang zu beobachten sei: „Bier ist ein Genussmittel für jeden geselligen und kulinarischen Anlass und auch, wenn man gemeinsam mit Freunden die Spiele der WM verfolgt.“ Der einstige Nachwuchsspieler beim ASV Schrems wird beim einen oder anderen Match zusehen, besucht aber lieber die Fußballspiele in der Region: „Das ist ehrlicher Fußball, da genieße ich gerne die geselligen Stunden mit Freunden.“

„Bitter nötig in Zeiten wie diesen.“

Auch Trojan fragt sich, warum die WM gerade in Katar stattfindet. Aber: „Letztendlich soll Sport Völker verbindend und nicht trennend sein, das ist bitter nötig in Zeiten wie diesen.“ Er freue sich immer auf spannende Sport-Wettkämpfe.

Nach Corona wollen die sozialen Kontakte wieder mehr gepflegt werden, statt nur einsam TV, Internet oder Social Media zu nutzen. „Also bitte: Feiern mit Fußball, was das Zeug hält – das wäre zumindest mein Wunsch.“

