Gartensaison startet: „Irgendetwas blüht immer“

Wenn die Tage länger werden, die Sonne spürbar an Kraft gewinnt, die ersten Krokusse und Schneeglöckchen das bevorstehende Frühjahr ankündigen, beginnt es Garten- und Pflanzenfreunde in den Fingern zu jucken: Erste Arbeiten wollen erledigt werden, um Grünflächen und Garten auf die neue Saison vorzubereiten.

Thomas Kaltenböck ist NÖ Innungsmeister der Gartengestalter und Floristen, seine Frau Angela Gärtnermeisterin. Beide erledigen in ihrem Schaugarten in Haid jetzt Pflege- und Putzarbeiten an Obstbäumen, Beerensträuchern, Stauden & Rosen, der Kompost soll bald umgesetzt und in Beete eingebracht werden. Kaltenböck beobachtet, verstärkt durch die Pandemie und nun wohl den Ukraine-Krieg, einen Trend in Richtung Selbstversorgung bei Beeren, Sträuchern und Obst. „Es gibt Himbeeren und Brombeeren jetzt auch als kompaktwüchsige Sträucher für den Balkon, ein bisschen Gemüse und Kräuter kann man überall ziehen“, meint er. Auch wollten die Menschen Haus, Terrasse und Balkon als schönes Umfeld gestalten. „Die Leute schätzen alles, was selbst gemacht, regional und gesund ist, möglichst auch bio. Ich kann das vom Grundgedanken nur unterstreichen, weil das Regionale mehr Wertschätzung erfährt. Man merkt: da ändert sich was!“, ist Kaltenböck überzeugt.

Jedes Jahr neue Überraschungen in Litschau

Laut Stadtamtsdirektor Jürgen Uitz aus Litschau, 2020 unter den schönsten Blumenorten im Waldviertel, beginnen spätestens mit April Gemeindearbeiter und Saisonkräfte, Reste vom Streudienst zu beseitigen. Der Eingangsbereich beim Kindergarten wird neu bepflanzt. Bienen- und Schmetterlingswiesen wurden im Vorjahr gesät, zum Sandgrubenweg am Herrensee werde das Nützlingshotel ziehen, berichtet die für Ortsbildpflege zuständige Gemeinderätin Nicole Auer. Sie koordiniert 20 Blumendamen und zwei -herren, die während der Saison ehrenamtlich Beete, Kisterl und Steintröge am Stadtplatz pflegen. Die Freiwilligen lassen ihrer Kreativität bei der Gestaltung freien Lauf, daher sei das Ergebnis „jedes Jahr sehr bunt und überraschend“. Zunehmend werde auf winterharte Stauden geachtet, um Pflanzen nicht alljährlich ersetzen zu müssen. Besonders freut Auer sich auf zwei neue Blumenbeete beim Kulturbahnhof: „Die dürfen wir mit alten Schienen gestalten.“ Eine für Sommer geplante Gesamtmaßnahme ist das Anlegen von biodiversitätsfördernden „Klimahecken“ in der „KLAR“-Region des Nordens, wo auch 20 Privatgärten dabei sein sollen, ergänzt Uitz.

„Von Frühjahr bis Herbst blüht immer irgendetwas.“

Für Markus Wagner, Absolvent der Gartenbaufachschule Langenlois, stehen nun Baum- und Strauchschnitt, etwa der Obstbäume im Kindergarten, an. Er ist in Großschönau für die Grünraumgestaltung der Gemeinde zuständig, zwei Kollegen und im Sommer Praktikantinnen helfen. Sobald die Tulpen zehn Zentimeter aus der Erde spitzen, düngt er sie mit Hornspänen: „Der Stickstoff wird dann in die Zwiebel eingelagert für eine schöne Blüte im nächsten Frühjahr“, sagt Wagner. Teils bringt er schon Rindenmulch auf Pflanzflächen auf, weil „im Frühjahr kommt eh wieder alles zusammen“. Beete wurden und werden mit mehrjährigen Stauden bepflanzt, sodass die ganze Saison über etwas blüht. 2021 etwa hat er vorm Gemeindeamt einen Mix aus Gräsern & Stauden wie Taglilien, Storchenschnabel und Herbstastern angelegt – statt Rosen: „Die wurden eh nie was“, lacht er.

Großschönau ist wegen des umfangreichen Blumenschmucks mehrfacher Preisträger bei „Blühendes NÖ“. „Seit 2013 verzichten wir auf Dünge- und Spritzmittel in allen Gartenbereichen, auch am Friedhof und bei den Pflastern wird alles von Hand gejätet. Trotzdem erhielten wir 2020 den Ehrenpreis „schönster Friedhof in NÖ“, ist Bürgermeister Martin Bruckner stolz. Als Klimawandelanpassungsmaßnahme werde bei jedem Bauprojekt überlegt, wo zusätzliche Bäume gepflanzt werden, auch im Privatbereich. Vor wenigen Jahren wurden mehrjährige Blumenwiesen als Biodiversitätsflächen auf verschiedenen Inseln im öffentlichen Bereich angelegt: Humus wurde gegen nährstoffärmeres Substrat getauscht und spezielle Blühpflanzensamenmischungen ausgebracht. „Von Frühjahr bis Herbst blüht immer irgendetwas“, freut sich Bruckner.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden