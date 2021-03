Noch fehlen die prächtigen Farben des Frühlings in den meisten Gärten, so manche Vorbereitungsarbeiten haben aber schon begonnen. Was liegt in den heimischen Gärten heuer im Trend? Die NÖN hörte sich um.

Urlaub im eigenen Garten. In der Gärtnerei von Roland und Johanna Kitzler in Gmünd habe sich seit Pandemie-Beginn abgezeichnet, dass viele auf das Garteln setzen, erklärt Johanna Kitzler: „Viele haben Hochbeete angeschafft und darin ihre Gemüsepflanzen gesetzt. Außerdem wurde der Garten intensiver mit Blumen, Stauden und Bäumen gestaltet. Es war ja großteils nur der Urlaub im eigenen Garten möglich und dieser sollte dafür auch hergerichtet sein.“ Diesen Trend vermutet sie auch fürs heurige Jahr.

Alte Blumensorten wieder beliebt. Naturnahes Gärtnern ist ein Trend, den Gabriele Berger von der gleichnamigen Gärtnerei in Ulrichs nennt: „Viele unserer Kunden schrecken sich jetzt nicht mehr, wenn plötzlich Löwenzahn im Rasen wächst.“ Als Top-Gemüse sieht Berger die Tomate: Die Gärtnerei biete zwischen 40 und 50 verschiedene Sorten an – manchmal sei selbst das aber noch nicht genug. Bei den Blumen seien es vor allem die alten Sorten, die aktuell beliebt sind. Bestes Beispiel: die Pelargonie. Und davon ganz besonders Sorten von Duftpelargonien. „Die vergangenen Jahre haben durch die hohen Temperaturen gezeigt, dass wir sehr widerstandsfähige Blumen brauchen“, betont Berger. Petunien seien hingegen eher rückläufig.

Auch Balkon kann Gartenoase sein. Schön anzusehen und praktisch zugleich sind sie, die Naschgärten. Und sie sollten in keinem Garten fehlen, meint Bernhard Allerstorfer von der Weitraer Gärtnerei Oppel. Äpfel, Birnen, Himbeeren, Brombeeren und Ribisel können den „essbaren Garten“ aufwerten.

Das eigene kleine Paradies in Grün braucht dabei nicht unbedingt viel Platz: Allerstorfer sieht auch in Balkonen großes Potenzial, dementsprechend soll sich das Pflanzenangebot in der Gärtnerei Oppel auch an Balkon-Gärtner richten. Denn: „Coronabedingt steigt das Bewusstsein für die eigenen Gärten und für die Möglichkeiten, an die frische Luft zu kommen.“

Grillpaprika, Hochbeet-Zucchini & Edamame. Andreas Amon von der Gärtnerei Lechner in Heidenreichstein beobachtet auch einige Trends: Weil viele Hobby-Gärtner das Hochbeet für sich entdeckt haben, sei auch die Nachfrage nach entsprechenden Gemüsepflanzen wie etwa Hochbeet-Zucchinis hoch. Aber auch Grillpaprikas und ein bunter Mix an verschiedenen Arten von Snack-Gemüse erfreuen sich großer Beliebtheit.

Ein bisschen rückläufig seien vom Gefühl her momentan Kohlpflanzen, sagt der Profi. Dafür bietet die Gärtnerei Lechner seit geraumer Zeit Edamame-Pflanzen an. Beim Gemüseanbau sollte das Ausprobieren im Vordergrund stehen, rät Amon: „Das machen inzwischen aber auch wieder mehr junge Leute, was uns ganz besonders freut.“

Der Traum vom Weingarten. Eine, die einen wahren Vorzeigegarten hat, ist Doris Schreiber: Mit dem „Johannisgartl“ hat sie gleich gegenüber der Waldschenke in Kurzschwarza in Zusammenarbeit mit der Gärtnerei Berger ein kleines Paradies geschaffen. Umgeben vom Wald sei der Garten ein Kraftplatz: „Wenn ich Kräuter für die Küche hole und in den Garten reingehe, holt mich das immer runter“, erzählt sie. Das naturnahe Gärtnern frei von Pestiziden und Torf ist auch ihr wichtig. Dafür gab‘s schon mehrfach Auszeichnungen.

Lieblingsblumen von Doris Schreiber sind Hortensien, Rosen und der Lavendel. „Ich mag Pflanzen, die ich auch zur Dekoration verwenden kann.“ Besonderen Stellenwert hat freilich auch der Kräutergarten – allen voran Rosmarin, Minze und Salbei. Manchmal sind die Gartenpläne aber auch ein bisschen exotisch: „Mein Traum ist noch immer ein eigener Weingarten hier im Waldviertel.“

Wenn‘s im schönsten Ort des Landes wieder blüht. Großschönau wurde im vergangenen Jahr zum dritten Mal schönster Ort in NÖ – geht es nach Bürgermeister Martin Bruckner, ein Ziel, das es auch heuer wieder zu erreichen gilt. Der üppige Blumenschmuck beginne bei der Bodenbeschaffenheit, seit 2013 wachsen die Blumen frei von chemischen Spritz- und Düngemitteln, erklärt er. Und: „Wir versuchen, die Bevölkerung immer wieder zu motivieren, weil alle von der Aktion profitieren.“ Was die Profi- und Hobby-Gärtner raten? Der Natur Zeit lassen, Geduld und vor allem Freude beim Gärtnern haben. „Im Wesentlichen geht es darum, die Zusammenhänge der Natur zu verstehen“, sagt Martin Bruckner.