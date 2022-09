Gastro-Szene leidet: Nächstes Restaurant reagiert auf Personalnot

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Jetzt die zugespitzte Personalsituation und Teuerungen, die sich langsam auch auf die Branche auswirken, davor die coronabedingt schwierigen Zeiten mit Lockdowns: Gastronomen hatten es zuletzt mit vielen Herausforderungen zu tun – und werden es wohl noch eine Zeit lang haben.

Schon im Juli hat die NÖN über das Litschauer Gasthaus Kaufmann berichtet, wo sich Wirt Leopold Hofbauer Anfang April dazu gezwungen sah, die Öffnungszeiten mangels Küchenpersonals mit 1. April einzuschränken. Sonntage und Montage wurden zu Ruhetagen, auch sonst ist ab 18 Uhr Sperrstunde. In seinem Fazit nach knapp vier Monaten war er weitgehend zufrieden, sprach davon, dass die Entscheidung aus touristischer Sicht zwar schade sei, es aber trotzdem gut laufe – und vor allem auch für die Mitarbeiter gut funktioniere.

Sole-Felsen-Welt: Restaurant mit Einschränkungen

Einen ähnlichen Schritt setzt jetzt auch das Team um Geschäftsführer Bernhard Strohmeier in der Sole-Felsen-Welt: Weil es vor allem an Servicekräften mangelt, gibt es abends kein À-la-carte-Angebot mehr für externe Gäste. „Derzeit können wir das in unserem Wintergarten leider nicht mehr anbieten. Ob das für zwei Wochen oder für zwei Monate so sein wird, weiß ich nicht“, bedauert er.

Bisher habe man hinsichtlich Personal Glück gehabt, die Suche werde aber auch im touristischen Leitbetrieb des Bezirkes zunehmend schwieriger. Man werde künftig noch mehr auf Anreize und Lehrlingsausbildung setzen müssen.

Wird künftig bewusster konsumiert?

Blühte der Tourismus im Bezirk durch coronabedingte Unsicherheit in den vergangenen Jahren noch mehr auf, ist heuer aus Gesprächen rauszuhören: Es war weniger. Das bestätigt auch Christian Kölling vom Hotel-Restaurant Stern am Gmünder Stadtplatz. Es werde nachgeholt, was lange nicht möglich war. Gleichzeitig mache sich aber ein bewussteres Konsumieren bemerkbar: „Weniger werden einzelne Preise hinterfragt, aber insgesamt wird weniger ausgegeben.“

Ähnliches sieht auch Wirte sprecherin Doris Schreiber in der Waldschenke in Kurzschwarza: „Es macht sich vor allem beim Trinkgeld für die Mitarbeiter bemerkbar. Mit den Preissteigerungen wird das Essengehen sicher weniger und wenn, dann wird auf hohe Qualität geachtet.“ Bei der Personalsuche spießt es sich vor allem bei der Arbeit am Wochenende: „Ich will für unsere Gäste am Wochenende offen haben. Aber wenn viele nicht am Sonntag arbeiten wollen, bin ich daran gebunden.“

Personal vermitteln, zum Essen eingeladen werden

„Obwohl wir wirklich auf ein bewährtes Team bauen dürfen, sind auch wir auf der Suche nach Verstärkung“, sagt Kerstin Webster von der Kaskuchl in der Käsemacherwelt Heidenreichstein. So wurde vor Kurzem auf Facebook verkündet: „Wir suchen weiterhin Aushilfen fürs Service und für unsere Küche bzw. Praktikanten für den Sommer 2023. Wer uns hilft, jemanden zu finden, wird dafür von uns mit weiteren zwei Personen zum Essen eingeladen!“

Los ist in der Kaskuchl trotzdem viel: „Die Menschen wissen Qualität zu schätzen und vor allem der Anteil an Familienfeiern und Treffen aller Art ist momentan steigend.“

