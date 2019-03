Stornogebühren sind bei einem Nichtantreten einer Reise schon lange Usus. Jetzt verlangen auch Gastronomen zunehmend Stornogebühren von Gästen, die einen reservierten Tisch nicht nützen. Ein Trend, der auch den Bezirk Gmünd schon erreicht hat?

„Nein“, sagt Doris Schreiber, Gastronomin und Bezirkswirtevertreterin. Sie sieht für den Bezirk noch keinen Handlungsbedarf. „Es kommt zwar vor, dass Reservierungen nicht eingehalten werden, aber das ist noch in einem vertretbaren Rahmen.“ In ihrer Waldschenke in Kurzschwarza gehe es mehr um das Problem, dass Gruppen gemeldet werden, diese schlussendlich viel kleiner ausfallen.

„Wenn 70 Personen angemeldet sind und dann nur 50 kommen, ist das natürlich mit einem Verdienstentgang verbunden. Das Personal, die Speisen usw. sind auf die große Gruppe ausgerichtet. Da wäre ein kurzer Anruf hilfreich“, meint Schreiber, die sich nicht wundern würde, wenn Kollegen auch im Waldviertel Stornogebühren verlangen würden: „Es gibt einfach weniger Gastwirte und mehr Personen, die Essen gehen wollen. Wenn dann die Wirte auf reservierten Tischen sitzenbleiben, dann wäre diese Gebühr auch gerechtfertigt.“

"Unsere Gäste sind sehr diszipliniert"

Derzeit würden in den meisten Betrieben die rechtlichen Grundlagen fehlen: „Es gibt aber schon Reservierungsapps, die auch gleich auf diese Gebühren hinweisen.“ Mit einer solchen hat Schreiber bereits persönlich Bekanntschaft gemacht: „In einem Wiener Top-Lokal habe ich reserviert und gleich eine Buchungsnummer erhalten.“ Grundsätzlich gehe es um das gegenseitige Vertrauen: Werde das Nichtkommen rechtzeitig bekannt gegeben, so bedürfe es keiner Stornogebühren, ist Schreiber überzeugt.

Keine Gedanken braucht man sich auch im Brauhotel Weitra machen. Laut Geschäftsführerin Viktoria Magenschab gibt es keinerlei Handlungsbedarf. „Unsere Gäste sind sehr diszipliniert und sagen ihre Termine zeitgerecht ab.“ Würde wie in Wien das Nichtkommen trotz Termins überhandnehmen, dann wären auch Stornogebühren für sie in Ordnung. „Aber nur, wenn die Gäste im Vorfeld davor gewarnt werden.“

Im Hotel Sole-Felsen-Bad in Gmünd sind Stornogebühren ebenfalls nicht angedacht. „Derzeit brauchen wir das auch gar nicht“, kann Geschäftsführer Bernhard Strohmeier über die Disziplin von Reservierungs-Gästen für den Wintergarten nicht klagen.

Dass bei Geschäftsessen meist vorreserviert wird, ist klar. Beim Großunternehmer Stefan Graf von der Firma Leyrer+Graf sind diese Essen und daher auch Stornogebühren aber ein „untergeordnetes Thema“. Stefan Graf dazu: „Wenn ein Essen ansteht, dann gehe ich auch hin.“