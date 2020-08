Für Aufsehen sorgte vor wenigen Tagen die Notlandung eines Segelfliegers am Ortsrand der Heidenreichsteiner Katastralgemeinde Dietweis. Gastwirt Manfred Granner war einer der ersten Helfer vor Ort.

Der Pilot startete sein Fluggerät in Gneixendorf bei Krems und wollte den Flughafen in Dobersberg anvisieren. Dieses Vorhaben gelang bis Heidenreichstein plangemäß, ehe das Segelflugzeug über der Burgstadt ins Trudeln kam, da die Thermik bzw. die Windrichtungen nicht mehr passten. So entschloss sich der Pilot, der obendrein einen Fluggast an Bord hatte, zu einer vorzeitigen Landung auf einem Acker in Dietweis.

Gastwirt und Ackerbesitzer Manfred Granner war einer der ersten Helfer vor Ort, durch seine tatkräftige Mithilfe konnte das Flugzeug heil und unbeschädigt geborgen und wieder nach Gneixendorf überstellt werden. „Gottseidank ist nichts passiert. Der Acker hat sich wirklich als ideale Landefläche erwiesen“, so Granner, der bereits als „Lokal-Hero“ die WhatsApp-Kanäle rund um die Burgstadt mit Videobeiträgen füllt.