Gelber Sack & Co: „Leute nehmen es mit Trennung nicht mehr so genau“

Seit Jänner darf im Bezirk Gmünd mehr in den Gelben Sack. Die Trennqualität habe seitdem durchaus nachgelassen, sagt GV-Geschäftsführer Martin Koppensteiner. Im Gelben Sack werde nun mehr zusammengeworfen, „die Leute werden auch bei anderem schlampiger, nehmen es generell nicht mehr so genau, zum Beispiel auch mit dem Glas“. Für 2025 wurde wie berichtet bundesweit ein Pfandsystem auf Flaschen und Dosen in Aussicht gestellt.

Im Gmünder Verband hielt sich die Freude darüber, dass die Vorgaben für die Trennung vom heurigen Jahr bis dahin umgestellt wurden, in Grenzen. Es gab eine Sonderlösung, wonach Alu- und Metallverpackungen hier nicht in den Gelben Sack kommen – sondern nur Plastikverpackungen. Private bemerken seither zum Teil einen Rückgang des Restmülls. Die Abholfrequenz deshalb zu reduzieren, hält Koppensteiner allerdings für kaum machbar: 13 Termine pro Jahr seien vor allem auch aus Hygienegründen nötig und sinnvoll. Mehr Flexibilität besteht beim Gefäß, Koppensteiner rät gegebenenfalls zu kleineren Tonnen.

In der Bezirkshauptstadt zeigte sich vor wenigen Tagen erneut ein anderes Problem: Textilien und Kleidersäcke lagen bei der Sammelstelle in der Weitraer Straße außerhalb der Container, der Gehsteig war dadurch teils blockiert. Zu Jahresbeginn wechselte die Zuständigkeit für die Sammlung vom Roten Kreuz zum Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung. In jeder Gemeinde kamen Sammelstellen. Sehr hoch frequentiert war seither die Sammelstelle in der Weitraer Straße. Schon im Februar stockte der Verband dort von einem auf zwei Container auf, inzwischen stehen fünf dort. Zwei weitere wurden seitens des Verbandes angekündigt: