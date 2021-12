„Genesen“ ohne Infektion: Alarmglocken bei Behörde schrillen

Die Bettenbelegung mit Covid-Patienten im Landesklinikum Gmünd verspricht erst geringe Erleichterung, die Zahl der Neuinfektionen ging im Bezirk aber in den vergangenen Tagen aus schon schwindelerregender Höhe rapide zurück: Zum Wochenbeginn hin lag Gmünd mit einer 7-Tage-Inzidenz von 173 erstmals wieder unterm Bundes- und Landestrend.

Ausruhen spielt‘s für die Bezirkshauptmannschaft vor den Feiertagen trotzdem nicht: Meldungen aus anderen Bezirken über vorgetäuschte Infektionen – durch Covid-Positive, die Gurgeltests für Ungeimpfte abgeben, damit die im Hinblick auf die Impfpflicht als „Genesene“ zum 2G-Status kommen – lassen auch in Gmünd die Alarmglocken schrillen. „Wir beobachten sehr genau, wie positive PCR-Ergebnisse zustande kommen. Tauchen Besonderheiten auf oder können Tests einer Person trotz eidesstattlicher Erklärung nicht glaubhaft gemacht werden, dann schicken wir Leute zur Teststraße nach Zwettl“, betont Bezirkshauptmann Stefan Grusch: „Dort ist garantiert, dass eine Probe von einer bestimmten Person abgegeben wird.“

Erhärten sich dabei Verdachtsmomente durch nun negative Ergebnisse, so werde Strafanzeige erstattet und die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Zu einer Infektion mit der stärker infektiösen Omikron-Variante des Coronavirus liegen bis dato jedenfalls weder echte, noch falsche Testergebnisse vor. Vorteilhaft war in dem Zusammenhang, dass es zum Wochenende hin teils überhaupt nur gering einstellige Zahlen an Neuinfektionen gab.

Mit knapp 71 Prozent Vollimmunisierten in der Bevölkerung und rund 39 Prozent mit dritter Impfung ist der Bezirk Gmünd im Waldviertel hinter dem Horner Bezirk in Sachen Impffortschritt am weitesten. Unter den Gemeinden liegen aktuell Weitra, Litschau und Hoheneich im Spitzenfeld – Schlusslichter sind weiterhin Kirchberg, Großschönau und Reingers.

Öffnungszeiten des Impfzentrums im Gmünder Access-Industrial-Park über die Feiertage: 24., 25. und 26. Dezember jeweils 9 bis 12 Uhr, 31. Dezember 9 bis 15 Uhr und 1. Jänner 14 bis 20 Uhr.