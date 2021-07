Der Gmünder Bezirk wurde vorige Woche erstmals nach mehr als zehn Monaten wieder vorübergehend coronafrei. Das Virus sorgt aber angesichts der anlaufenden Urlaubszeit dennoch weiterhin für Gesprächsstoff und Irritationen – vor allem aus bürokratischen Gründen.

Im Blickpunkt stehen jene etwa 2.700 Einwohner, die das Virus hatten und überlebten…

Aktuell wird es ohne Zweitimpfung kompliziert. Wer von den Genesenen nämlich dachte, die vom Land NÖ im Mai geschaffene Option zur Einmal-

Christoph Preißl rät Genesenen ohne aktuelle Reisepläne zum Abwarten. Archiv

Impfung für die Auffrischung würde ihm den überall anerkannten „Geschützt“-Status einbringen, der musste spätestens in der Urlaubsvorbereitung erkennen, dass dem nur dann so ist, wenn er das Glück hatte, mit dem nur einmal zu verimpfenden Wirkstoff von Johnson & Johnson gespritzt zu sein. Der wurde aber bei uns sehr selten verimpft. Detailreich stellte Thomas Führer das Problem in der vorigen Waidhofner NÖN dar – er tingelte diverse Stellen ab, brachte den Antikörpertest bei, trug vielfältige Unterlagen zusammen, gilt laut „Grünem Pass“ aber doch nur als „teilgeimpft“. Das erschwert die Frage der Auslandsreise, zudem müsste er ab August den einstigen Absonderungsbescheid mitführen, damit die Genesung bestätigt wird.

Viele Anfragen bei Ärzten und Behörde. „Aktuell brauche ich mehr oder weniger die Zweitimpfung, auch wenn ich schon einmal infiziert war“, räumt Gmünds Bezirkshauptmann Stefan Grusch ein. Er bestätigt zahlreiche Anfragen zum Thema an die Behörde. Für Detailfragen verweist er auf Amtsarzt Georg Vitovec und Bezirksärztesprecher Christoph Preißl. Vitovec kennt im Bezirk keinen Genesenen, der nach Einmal-Impfung wieder mit CoV infiziert wurde. Aus praktischen Ü berlegungen rät er vor Urlaubsreisen zur Zweimal-Variante.

Das tut auch Ärztesprecher Preißl, der aber generell allen empfiehlt, sich vor einer Reise sehr genau mit den im Zielland gültigen Bestimmungen zu befassen: Wo AstraZeneca nicht zugelassen sei, dort müsse man selbst nach doppelter Impfung mit Problemen bei der Anerkennung rechnen. Teilweise, etwa in Thailand, brauche es trotz Doppelstiches den PCR-Test.

Aber was jetzt konkret tun , wenn man genesen ist und sich im guten Glauben an die Vollimmunisierung nur einmal hat pieksen lassen? Ärztesprecher Preißl unterscheidet hier zwischen jenen, die den Status der Vollimmunisierung zum Beispiel für eine Reise dringend brauchen, und jenen ohne dringenden Nachweis-Bedarf:

Reisenden rät er, sofern sie nicht mit Johnson & Johnson geimpft wurden, entsprechend der Empfehlung des nationalen Impfgremiums zur Zweitimpfung mit dem selben Stoff wie der ersten. Im Impfzentrum Gmünd wird derzeit fix Biontech-Pfizer verimpft. Aber, so Preißl: „Die Kommunikation zwischen Impfzentrum und niedergelassenen Ärzten ist im Bezirk sehr gut. Wir wissen, wo Restdosen anderer Impfstoffe vorrätig sind.“ Daher sollen sich Interessierte in dringenden Fällen per Mail im Impfzentrum im Gmünder Access-Industrial-Park melden, wo vermittelt wird:

impfzentrum-gmuend@noel.gv.at

Freude bei Stefan Grusch über den vorübergehenden Nuller in der Covid-Bilanz. Archiv

Nicht Reisenden rät Preißl, die nächsten Tage oder Wochen abzuwarten. Spät, aber doch werde nämlich von Bundesseite an einer Lösung für den Grünen Pass gearbeitet, „und die erwarte ich mir wegen des zunehmenden Druckes relativ rasch“. Aus rein medizinischer Sicht hält er die einmalige Impfung nach überstandener Covid-Infektion für völlig ausreichend: „Die zweite Impfung bringt nicht mehr Antikörper und somit auch nicht mehr Schutz, sondern lediglich eine stärkere Immunreaktion.“

CoV: Bezirk zwei Tage „clean“, dann neuerliche Infektion. Reagiert hat zum Wochenende nach zwei coronafreien Tagen im Gmünder Bezirk auch erstmals wieder ein Einwohner – nämlich auf die Covid-Infektion eines Kontaktes. Dennoch überwiegt in der Behörde freilich die Erleichterung über die Abwärtsbewegung in der Statistik, die am letzten Junitag erstmals wieder einen Nuller auswies.

An der Bezirkshauptmannschaft, wo das Personal durch die Aufarbeitung der Infektionsfälle bis hin zum Contact Tracing monatelang massiv gefordert war und Unterstützung unter anderem durch zwei Soldaten der Kuenringerkaserne Weitra benötigt hatte, wird allmählich an einen Arbeitsmodus wie in der Zeit vor Corona angeknüpft. „3G“ bleibt, Leistungen des Bürgerbüros können aber auch wieder ohne Anmeldung in Anspruch genommen werden – auch wenn Bezirkshauptmann Stefan Grusch zur Anmeldung rät. Auch Behörden-Verhandlungen sind wieder ohne weitere Einschränkungen möglich, ist er erleichtert: „So viel Normalität wie jetzt hatten wir seit mehr als eineinhalb Jahren nicht mehr.“

Impfzentrum noch voll einsatzbereit. Sehr zufrieden ist der Bezirkshauptmann mit dem Geschehen im Impfzentrum, wo täglich 250 und sonntags gar 600 Spritzen gesetzt werden können. „Bis jetzt hat es noch keinen Impfstoff-Verwurf gegeben, sind alle angebrochenen Vakzine auch komplett verimpft worden“, lobt Grusch das ehrenamtliche Personal, das sehr aktiv helfe, im Fall doch nicht kommender Angemeldeter weitere Impfwillige zu informieren.

In der Behörde selbst bleibt vorerst ein kleiner Rest der einst hinzugezogenen, externen Epidemie-Mitarbeiter, beschäftigt sich etwa mit derzeit sehr häufigen Fragen des „Grünen Passes“ oder der Handysignatur.

57 Einwohner aus dem Bezirk Gmünd sind gemäß Angaben des Landes NÖ seit Oktober 2020 an den Folgen einer Covid-Infektion verstorben.