Bislang unbekannte Täter brachen – wie erst jetzt bemerkt wurde – in der Zeit in den Geräteschuppen des Tennisvereines neben dem Campingplatz des Sole-Felsen-Bades in der Albrechtser Straße ein.

Die Unbekannten brachen das Bügelschloss der Tür gewaltsam auf und entwendeten einen Benzinrasenmäher der Marke Husqvarna, orange lackiert. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.