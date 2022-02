Geringe Heiratslust im Coronawinter

Zur Auswahl stünden ja der 2.2.2022, der 20.2.2022 oder der 22.2.2022. Anmeldungen dafür gibt es jedoch nur vereinzelt, wie es von den Standesämtern im Gmünder Bezirk heißt.

Am Standesamt Gmünd ließ sich etwa ein Paar für den 22. Februar vormerken. Laut dem Standesbeamten Johann Kellner gibt es ansonsten keine Voranmeldungen. „Ein magisches Datum zum Heiraten wollen anscheinend nur ganz wenige Paare. Das war auch beim 8.8.2008 so. Damals hatten wir vier Voranmeldungen. Geheiratet hat aber an diesem Tag letztlich niemand“, blickt Kellner zurück.

Etwas mehr zu tun könnte der Schremser Standesbeamte Andreas Eber im Februar bekommen. Ein Paar wählte sich den 2. Februar aus, zwei Paare wollen sich am 22. Februar trauen lassen. Am Standesamt Litschau ließ sich ein Paar für den 20. Februar vormerken.

Von den Standesämtern Weitra, Bad Großpertholz und Kirchberg wurden keine angemeldeten Trauungen für diese Tage registriert. Aber: Für den Valentinstag, den 14. Februar, ist jeweils ein Paar in Weitra und in Bad Großpertholz angemeldet.

Laut den Standesbeamten ist derzeit generell eher wenig Interesse am Heiraten zu verzeichnen. Anfragen gebe es für die Sommermonate, Termine fixiert sind allerdings auch dazu großteils noch nicht – der Coronafrust dürfte auch auf die Planungen für die warme Jahreszeit abfärben. -kp-

